Borussia Dortmund beim OSC Lille: Die Noten und Einzelkritiken der Profis des BVB

Gregor Kobel Sieht beim 0:1 in der fünften Minute nicht gut aus: Eigentlich war der Abschluss von Jonathan David nicht mehr als eine Rückgabe, doch Kobel lässt ihn durch die Beine kullern – auch weil Schlotterbeck den Schuss leicht abfälscht. Muss erst nach gut einer Stunde wieder richtig eingreifen und ist dann zur Stelle, wenngleich er den Fernschuss auch halten muss. ran-Note: 4

Waldemar Anton Kommt in der Entstehung des 0:1-Rückstands zu spät und macht seine Seite auf. Holt sich nach 31 Minuten die Gelbe Karte ab. Hat im zweiten Durchgang Glück, dass der Schiedsrichter eine lockere Linie hat und er ohne zweite Gelbe Karte davonkommt (68.). Kein sonderlich schlechter, aber auch kein guter Auftritt des ehemaligen Stuttgarters. ran-Note: 4

Emre Can Kommt gut in die Partie, verteidigt zweimal stark und verhindert damit jeweils gute Chancen. Leitet den Angriff mit starkem Pass ein, der zum Elfmeter führt, den er wiederum selbst zum 1:1 verwandelt (53.). Gewinnt fast alle seiner Zweikämpfe und sorgt in der wilden Anfangsphase für Stabilität. ran-Note: 2

Nico Schlotterbeck Sieht beim 0:1 nicht gut aus, weil er David zu unbedrängt zum Abschluss kommen lässt. Im Aufbauspiel stark wie immer, gegen den Ball bis auf die Anfangsphase nicht richtig gefordert. Wenn er aber eingreifen muss, ist er zur Stelle. Gemeinsam mit Can nach dem 0:1 ein wichtiger Anker in der BVB-Defensive. ran-Note: 2

Julian Ryerson Gute Einzelaktion inklusive Fernschuss, der beinahe im langen Eck landet (19.). Beeindruckt wie so oft mit hoher Arbeitsrate und Kampf, trifft im Angriffsdrittel aber zu oft die falsche Entscheidung. Beispielsweise, als er Mitte der zweiten Halbzeit selbst den Abschluss wählt, statt einen tiefen Ball zu spielen. ran-Note: 3

Marcel Sabitzer Fällt in der Anfangsphase ausschließlich durch Fehler auf. Verliert den Ball leichtfertig am eigenen Strafraum (14.). Kommt danach etwas besser rein und gewinnt zwei wichtige Zweikämpfe im Mittelfeld. Spielt aber auch zahlreiche zu simple Fehlpässe. Trotzdem trägt er mit seiner kämpferischen Leistung dazu bei, dass der BVB hinten wenig zulässt. ran-Note: 3

Pascal Groß Starker Ballgewinn in der 17. Minute, aus dem seine Groß-Chance zum Ausgleich entsteht. Bezwingt den Torwart zwar, scheitert aber an Alexsandro, der auf der Linie rettet. Gegen den Ball stabil, vorn taucht er hin und wieder gefährlich auf. Kurz vor der Pause mit gutem Sprint in den Strafraum, doch sein Kopfball geht knapp nicht rein. Kann im Passspiel aber nicht den Einfluss nehmen, den man sich in Dortmund von ihm wünscht. ran-Note: 3

Maximilian Beier Kommt im ersten Durchgang gegen den Ball fast immer zu spät, weil er entweder schlecht positioniert ist oder nicht aggressiv genug. Lille kombiniert sich immer wieder mit Leichtigkeit an ihm vorbei. Bekommt in der 34. Minute auch keinen Druck auf den Flankengeber, als Cabella eine gute Kopfballchance hat. Die Szene zum Elfmeter bereitet er mit der Hacke gut vor. Vergibt in der 64. Minute eine gute Chance per Kopf, wenige Sekunden später macht er es mit dem Fuß besser und setzt den Ball perfekt unter die Latte zum 2:1. Kämpft sich auch schon vor seinem Treffer zunehmend in die Partie. ran-Note: 3

Julian Brandt Nimmt zu Beginn der Partie gar nicht richtig teil, hat dann aus dem Nichts aber die Chance auf den Ausgleich, aber Lille hat zu viele Spieler auf der Linie, die den Abschluss blocken (20.). Hat anschließend mehr Anteile am Spiel, ist oft zwischen den Linien anspielbar. ran-Note: 3

Karim Adeyemi Sein Ballverlust leitet den frühen Rückstand ein. Versucht viel, dribbelt sich in den meisten Fällen aber fest. In der zweiten Halbzeit ist er besser im Spiel, hat im Abschluss etwas Pech, als er in der 63. Minute die Latte trifft. Ein unglücklicher Auftritt des Dortmunders. ran-Note: 4

Serhou Guirassy Leitet die Chance von Groß in der 17. Minute mit ein, scheitert kurz darauf aus kurzer Distanz an Chevalier. Ist sonst wenig angebunden, holt dann aber den Elfmeter heraus - indem er sehr leicht fällt (52.). Danach taucht er allerdings wieder ab. ran-Note: 3

