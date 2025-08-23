Anzeige
2. spieltag

La Liga: FC Barcelona feiert Comeback-Sieg gegen UD Levante - Robert Lewandowski gibt Comeback

  • Aktualisiert: 23.08.2025
  • 23:38 Uhr
  • SID

Der FC Barcelona und Trainer Hansi Flick haben in der La Liga einen herben Rückschlag doch noch abgewendet.

Bei UD Levante lag der Meister zur Halbzeit mit 0:2 hinten, drehte nach dem Seitenwechsel aber auf – und siegte dank des späten Eigentors von Unai Elgezabal nach Flanke von Lamine Yamal (90.+1) doch noch mit 3:2 (0:2).

Iván Romero (16.) und José Morales per Handelfmeter (45.+7) hatten den krassen Underdog, bei dem der gebürtige Stuttgarter und ehemalige U21-Europameister Jeremy Toljan in der Startelf stand, in Führung gebracht.

Pedri (49.) und Ferran Torres (52.) sorgten nach Wiederanpfiff für den schnellen Ausgleich. In der Nachspielzeit drehte Barcelona das Spiel dann komplett.

Barca: Rashford mit Startelf-Debüt

Robert Lewandowski war nach seinen muskulären Problemen, wegen denen er den Saisonstart bei RCD Mallorca (3:0) verpasst hatte, zurück im Kader, saß aber zunächst auf der Bank und wurde in der 76. Minute eingewechselt.

Sturmkollege Marcus Rashford feierte sein Startelf-Debüt, blieb aber unauffällig und wurde zur Halbzeit durch Dani Olmo ersetzt.

Vor der Länderspielpause müssen Flick und Co. am nächsten Wochenende ein drittes Mal auswärts ran, dann bei Rayo Vallecano.

