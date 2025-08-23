Der FC Barcelona und Trainer Hansi Flick haben in der La Liga einen herben Rückschlag doch noch abgewendet. Bei UD Levante lag der Meister zur Halbzeit mit 0:2 hinten, drehte nach dem Seitenwechsel aber auf – und siegte dank des späten Eigentors von Unai Elgezabal nach Flanke von Lamine Yamal (90.+1) doch noch mit 3:2 (0:2).

Iván Romero (16.) und José Morales per Handelfmeter (45.+7) hatten den krassen Underdog, bei dem der gebürtige Stuttgarter und ehemalige U21-Europameister Jeremy Toljan in der Startelf stand, in Führung gebracht. Pedri (49.) und Ferran Torres (52.) sorgten nach Wiederanpfiff für den schnellen Ausgleich. In der Nachspielzeit drehte Barcelona das Spiel dann komplett.

