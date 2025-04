Borussia Dortmund hat am Wunder in der Champions League geschnuppert, die große Überraschung aber knapp verpasst.

Der Ex-Stuttgarter spielt den einen oder anderen guten Ball in der Spieleröffnung, insgesamt agiert er aber recht unauffällig. Was für einen Innenverteidiger ja grundsätzlich immer eine gute Sache ist. Zumal, wenn es gegen Lewandowski, Raphinha und Yamal geht. ran -Note: 2

Der schnelle Angreifer rutscht in die Startelf und zahlt das sofort zurück. Mit seinen Dribblings und Pässen bereitet er Barcas Defensive Probleme und leitet so auch die Szene ein, die zum Elfmeter vor dem 1:0 führt. Zündet immer wieder den Turbo, scheitert aber mehrfach mit seinen Abschlüssen. ran -Note: 2

Serhou Guirassy

Der Mittelstürmer brennt von Beginn an ein Feuerwerk ab, in den ersten Minuten taucht er direkt mehrfach gefährlich vor dem Tor von Szczesny auf. Den Elfmeter zum 1:0 lupft er frech unter die Latte, das muss man sich in so einer Situation erstmal trauen. Unmittelbar nach Wiederanpfiff erzielt er den zweiten Treffer per Kopf aus kurzer Distanz. Krönt seine überragende Leistung mit seinem dritten Tor, einem wuchtigen Schuss aus acht Metern. ran-Note: 1