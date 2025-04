Borussia Dortmund

BVB-Abwehrspieler Niklas Süle bei "Prime": "Wir haben es im Hinspiel verbockt, da sind wir uns alle einig. In Barcelona war die Leistung zu schlecht. Heute haben alle dran geglaubt, ich bin mega stolz auf die Mannschaft. Ich habe selten BVB-Spiele erlebt, in denen wir so füreinander eingestanden sind und gekämpft haben. Dieser unbändige Wille, den wir heute hatten. Wir haben den FC Barcelona - der zu einer der spielstärksten Mannschaften der Welt momentan gehört - so vor Probleme gestellt. Die Frage, die sich natürlich bei uns stellt: Wieso kriegen wir es in der Bundesliga nicht hin?"

BVB-Stürmer Serhou Guirassy bei "Prime": "Ich bin stolz darauf, was wir gegen ein starkes FC Barcelona gemacht haben. Es ist schade, dass der Weg heute vorbei ist. Ich schieße gerne Tore. Alles kann ich nicht alleine machen."

BVB-Mittelfeldspieler Pascal Groß bei "Prime": "Wir waren sehr aggressiv, haben sehr mutig nach vorne gespielt und kamen oft in den Rücken der hohen Linie. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Das Eigentor tut weh, aber Ramy (Bensebaini, Anm. d. Red.) hat ein tolles Spiel gemacht. Ich habe die ganze Zeit dran geglaubt. Wenn wir das 4:1 machen können, wird es nochmal spannend. Wir haben bis zur letzten Minute so gespielt, dass das Stadion noch dran geglaubt hat. Das Hinspiel in Barcelona war aber zu deutlich."