Matthias Sammer sorgte jüngst als TV-Experte mit harten Aussagen über Borussia Dortmund für Aufruhr beim BVB. Gegen Sporting Lissabon ist er wohl nicht dabei, dafür aber angeblich Patrick Owomoyela.

Die harte Kritik, die Matthias Sammer jüngst in seiner Funktion als Experte bei "Amazon Prime Video" an der Mannschaft von Borussia Dortmund übte, hat offenbar Konsequenzen.

Wie die "Bild" berichtet, wird der 57-Jährige seine Expertentätigkeit beim Sender zumindest am kommenden Dienstag ruhen lassen. Dann überträgt "Amazon" das Playoff-Spiel des BVB in der Champions League bei Sporting Lissabon (ab 21:00 Uhr im Liveticker). Eine Bestätigung gibt es noch nicht. Laut "SID"-Informationen wird stattdessen Patrick Owomoyela dabei sein.

Nach der 1:2-Niederlage beim FC Bologna im Januar, die letztlich den damaligen Trainer Nuri Sahin den Job kostete, hatte Sammer, der als externer Berater auch beim BVB selbst auf der Gehaltsliste steht, zu einer Generalabrechnung mit der Mannschaft ausgeholt.

So sagte er unter anderem: "Die Mannschaft ist körperlich und geistig in einer Nicht-Verfassung." Beim BVB kam diese Wortwahl nicht gut an, weshalb Ricken verschiedenen Berichten zufolge ein Ultimatum an Sammer stellte: Entweder er verzichtet künftig darauf, BVB-Spiele als Experte zu begleiten oder sein Beratervertrag mit dem Klub wird aufgelöst.