Anzeige
Königsklasse

Borussia Dortmund vs. Athletic Bilbao heute live: Champions League im TV, im Livestream und Ticker - die Aufstellungen

  • Aktualisiert: 01.10.2025
  • 19:47 Uhr

Am 2. Spieltag der Champions League kommt es zum Duell zwischen Borussia Dortmund und Athletic Bilbao. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

In der Bundesliga läuft es für Borussia Dortmund bisher sehr gut. Nach dem 4:4-Spektakel zum Champions-League-Auftakt gegen Juventus Turin, soll nun auch in der Königsklasse der erste Sieg her.

Athletic Bilbao, der am Mittwochabend im Signal-Iduna-Park gastiert dürfte allerdings etwas dagegen haben. Die Basken stehen aber schon unter Druck. Gegen Arsenal musste das Team zum CL-Start eine 0:2-Pleite hinnehmen.

Zudem läuft es auch in der heimischen Liga noch nicht nach Plan. Nach sieben Partien steht Bilbao mit zehn Punkten nur auf Rang zehn.

ran liefert alle Informationen zum CL-Spiel des BVB.

Anzeige
Anzeige

+++ Update, 19:45 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++

Borussia Dortmund: Kobel - Süle, Anton, Bensebaini - Ryerson, Sabitzer, Bellingham, Svensson - Adeyemi, Guirassy, Chukwuemeka.

Athletic Bilbao: Simon - Gorosabel, Vivian, Paredes, Inigo Lekue - Jaureguizar, Rego - Inaki Williams, Navarro, Gomez – Sannadi.

Anzeige
Anzeige

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Borussia Dortmund vs. Athletic Bilbao heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Topspiel statt?

BVB vs. Bilbao heute live: Läuft das Topspiel der Champions League im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen dem BVB und Athletic Bilbao wird nicht im Free-TV übertragen.

Anzeige

BVB - Athletic Bilbao heute live: Wer zeigt das Champions-League-Spiel im Pay-TV?

Das Spiel wird von DAZN im Pay-TV übertragen. Die linearen DAZN-Sender könnt ihr bei einem bereits bestehenden Pay-TV-Vertrag hinzubuchen.

Anzeige

Champions League heute live: Wo kann ich Dortmund gegen Bilbao im Livestream sehen?

Ebenfalls auf DAZN. Um Zugang zum Livestream zu erhalten, müsst ihr zuvor ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Anzeige

Borussia Dortmund empfängt Bilbao heute live: Wo gibt's einen Liveticker zur Champions League?

Einen Liveticker zu BVB vs. Bilbao gibt's auf ran.de.

Anzeige

Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Borussia Dortmund vs. Athletic Bilbao

  • Spiel: Borussia Dortmund vs. Athletic Bilbao
  • Datum und Uhrzeit: 1. Oktober 2025; 21:00 Uhr
  • Trainer: Niko Kovac (Borussia Dortmund), Ernesto Valverde (Athletic Bilbao)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: DAZN
  • Livestream: DAZN
  • Liveticker: ran.de
Mehr News und Videos
Nick Woltemade (r.): Erstes Königsklassen-Tor
News

Per Hacke: Woltemade trifft erstmals in der Champions League

  • 01.10.2025
  • 20:42 Uhr
Zurück: Niklas Süle
News

Süle gibt Comeback beim BVB

  • 01.10.2025
  • 20:17 Uhr
Younes Schalke
News

Mega-Umbruch: Neun Schalke-Stars sollen wohl gehen

  • 01.10.2025
  • 19:36 Uhr
08.04.22 VfB Stuttgart - Borussia Dortmund Deutschland, Stuttgart, 08.04.2022, Fussball, Bundesliga, VfB Stuttgart - Borussia Dortmund: Feature Stadion Rote Wurst Bratwurst Wurst Bier Fans. *** 08 ...
News

BVB-Geldregen dank Bier und Bratwürsten

  • 01.10.2025
  • 19:31 Uhr
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

Champions League: Die Highlights im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 01.10.2025
  • 17:58 Uhr
Sane
News

Kommentar: Sane hat sich verzockt

  • 01.10.2025
  • 17:57 Uhr
Williams erlitt die Verletzung beim Nationalteam
News

Vor BVB-Duell: Bilbao-Topstar fällt aus

  • 01.10.2025
  • 17:34 Uhr
Hamburger SV v FC Kaiserslautern
News

Für Millionen-Summe: HSV plant große Bier-Revolution

  • 01.10.2025
  • 17:30 Uhr
Nico Schlotterbeck Gregor KobelUpdate
News

Neuer BVB-Vertrag? Schlotterbeck stellt wohl Bedingung

  • 01.10.2025
  • 17:04 Uhr
UEFA Champions League; Paphos FC - FC Bayern München; 30.09.2025 im Bild Vincent KOMPANY Trainer FC Bayern Muenchen kurz vor Anpfiff der Partie UEFA Champions League: Paphos FC - FC Bayern München;...
News

Bayerns Zypern-Gala zeigt Kompanys Lernkurve

  • 01.10.2025
  • 16:58 Uhr