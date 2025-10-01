Anzeige
Champions League

Champions League - Per Hacke: Nick Woltemade trifft erstmals in der Königsklasse

  • Aktualisiert: 01.10.2025
  • 20:42 Uhr
  • SID

Mit einem Hackentrick hat Nick Woltemade erstmals in der Champions League getroffen und so den ersten Sieg von Newcastle United in der Königsklasse in dieser Saison eingeleitet.

Newcastle United hat am Mittwochabend hochverdient mit 4:0 (2:0) bei Union St. Gilloise gewonnen und in der Ligaphase der Champions League nach zwei Spieltagen nun drei Punkte auf dem Konto.

Und Nick Woltemade kommt nach seinem Millionen-Wechsel vom VfB Stuttgart offenbar immer besser in Form, der 23-Jährige stand in Brüssel in der 17. Minute goldrichtig - dabei lenkte der Angreifer einen Schuss von Sandro Tonali gedankenschnell per Hacke ins Tor.

Zunächst war der Treffer dem Italiener gutgeschrieben worden, doch letztlich tauchte der Name Woltemade erstmals als Torschütze in der Champions League auf.

Woltemade traf zuletzt schon gegen Arsenal

Damit durfte der Nationalspieler zum zweiten Mal in Serie für Newcastle jubeln, zuletzt hatte Woltemade schon beim 1:2 gegen den FC Arsenal in der Premier League getroffen.

Insgesamt war es Woltemades dritter Pflichtspieltreffer für seinen neuen Klub, in der 73. Minute wurde er ausgewechselt. Innenverteidiger Malick Thiaw blieb unauffällig.

Neben Woltemade trafen Anthony Gordon per Elfmeter-Doppelpack (43. und 64.) und Harvey Barnes (81.) für Newcastle, das am ersten Spieltag 1:2 gegen den FC Barcelona verloren hatte. Pechvogel des Abends war Union-Verteidiger Fedde Leysen, der beide Strafstöße gegen sein Team verursachte.

Im zweiten frühen Spiel vom Mittwochabend holte sich Qarabag Agdam durch ein 2:0 (1:0) gegen den FC Kopenhagen mit Youssoufa Moukoko im zweiten Spiel den zweiten Sieg.

