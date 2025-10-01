Champions League
Champions League - Per Hacke: Nick Woltemade trifft erstmals in der Königsklasse
- Aktualisiert: 01.10.2025
- 20:42 Uhr
- SID
Mit einem Hackentrick hat Nick Woltemade erstmals in der Champions League getroffen und so den ersten Sieg von Newcastle United in der Königsklasse in dieser Saison eingeleitet.
Newcastle United hat am Mittwochabend hochverdient mit 4:0 (2:0) bei Union St. Gilloise gewonnen und in der Ligaphase der Champions League nach zwei Spieltagen nun drei Punkte auf dem Konto.
Und Nick Woltemade kommt nach seinem Millionen-Wechsel vom VfB Stuttgart offenbar immer besser in Form, der 23-Jährige stand in Brüssel in der 17. Minute goldrichtig - dabei lenkte der Angreifer einen Schuss von Sandro Tonali gedankenschnell per Hacke ins Tor.
Zunächst war der Treffer dem Italiener gutgeschrieben worden, doch letztlich tauchte der Name Woltemade erstmals als Torschütze in der Champions League auf.
Woltemade traf zuletzt schon gegen Arsenal
Damit durfte der Nationalspieler zum zweiten Mal in Serie für Newcastle jubeln, zuletzt hatte Woltemade schon beim 1:2 gegen den FC Arsenal in der Premier League getroffen.
Insgesamt war es Woltemades dritter Pflichtspieltreffer für seinen neuen Klub, in der 73. Minute wurde er ausgewechselt. Innenverteidiger Malick Thiaw blieb unauffällig.
Timo Werner, Serge Gnabry und Co.: Diese Bundesliga-Stars sind im Sommer 2026 ablösefrei zu haben
Kein neuer Werner-Vertrag? Diese Bundesliga-Stars sind 2026 ablösefrei
Spätestens im Sommer 2026 soll die Ära von Timo Werner (Mi.) bei RB Leipzig enden. Laut "Sport Bild" soll der auslaufende Vertrag des Stürmers nicht verlängert werden. ran zeigt weitere Bundesliga-Stars, die nach aktuellem Stand im Sommer 2026 ablösefrei zu haben sind. (Stand: 1. Oktober 2025, Quelle: transfermarkt.de)
Timo Werner (RB Leipzig)
Position: Linksaußen/Mittelstürmer
Alter: 29 Jahre
Im Verein seit: August 2022
Dayot Upamecano (FC Bayern München)
Position: Innenverteidiger
Alter: 26 Jahre
Im Verein seit: Juli 2021
Serge Gnabry (FC Bayern München)
Position: Linksaußen/offensiver Mittelfeldspieler
Alter: 30 Jahre
Im Verein seit: Juli 2017
Leon Goretzka (FC Bayern München)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 30 Jahre
Im Verein seit: Juli 2018
Manuel Neuer (FC Bayern München)
Position: Torwart
Alter: 39 Jahre
Im Verein seit: Juli 2011
Raphael Guerreiro (FC Bayern München)
Position: Linksverteidiger
Alter: 31 Jahre
Im Verein seit: Juli 2023
Julian Brandt (Borussia Dortmund)
Position: Offensiver Mittelfeldspieler
Alter: 29 Jahre
Im Verein seit: Juli 2019
Emre Can (Borussia Dortmund)
Position: Innenverteidiger/defensiver Mittelfeldspieler
Alter: 31 Jahre
Im Verein seit: Juli 2020
Niklas Süle (Borussia Dortmund)
Position: Innenverteidiger
Alter: 30 Jahre
Im Verein seit: Juli 2022
Pascal Groß (Borussia Dortmund)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 34 Jahre
Im Verein seit: August 2024
Diogo Leite (1. FC Union Berlin)
Position: Innenverteidiger
Alter: 26 Jahre
Im Verein seit: Juli 2022
Xaver Schlager (RB Leipzig)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 28 Jahre
Im Verein seit: Juli 2022
Peter Gulacsi (RB Leipzig)
Position: Torwart
Alter: 35 Jahre
Im Verein seit: Juli 2015
Amadou Haidara (RB Leipzig)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 27 Jahre
Im Verein seit: Januar 2019
Mario Götze (Eintracht Frankfurt)
Position: Offensiver Mittelfeldspieler
Alter: 33 Jahre
Im Verein seit: Juli 2022
Mahmoud Dahoud (Eintracht Frankfurt)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 29 Jahre
Im Verein seit: August 2024
Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim)
Position: Offensiver Mittelfeldspieler/Mittelstürmer
Alter: 34 Jahre
Im Verein seit: Januar 2016
Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 31 Jahre
Im Verein seit: Januar 2012
Jonas Wind (VfL Wolfsburg)
Position: Mittelstürmer
Alter: 26 Jahre
Im Verein seit: Januar 2022
Neben Woltemade trafen Anthony Gordon per Elfmeter-Doppelpack (43. und 64.) und Harvey Barnes (81.) für Newcastle, das am ersten Spieltag 1:2 gegen den FC Barcelona verloren hatte. Pechvogel des Abends war Union-Verteidiger Fedde Leysen, der beide Strafstöße gegen sein Team verursachte.
Im zweiten frühen Spiel vom Mittwochabend holte sich Qarabag Agdam durch ein 2:0 (1:0) gegen den FC Kopenhagen mit Youssoufa Moukoko im zweiten Spiel den zweiten Sieg.