Mit einem Hackentrick hat Nick Woltemade erstmals in der Champions League getroffen und so den ersten Sieg von Newcastle United in der Königsklasse in dieser Saison eingeleitet.

Newcastle United hat am Mittwochabend hochverdient mit 4:0 (2:0) bei Union St. Gilloise gewonnen und in der Ligaphase der Champions League nach zwei Spieltagen nun drei Punkte auf dem Konto.

Und Nick Woltemade kommt nach seinem Millionen-Wechsel vom VfB Stuttgart offenbar immer besser in Form, der 23-Jährige stand in Brüssel in der 17. Minute goldrichtig - dabei lenkte der Angreifer einen Schuss von Sandro Tonali gedankenschnell per Hacke ins Tor.

Zunächst war der Treffer dem Italiener gutgeschrieben worden, doch letztlich tauchte der Name Woltemade erstmals als Torschütze in der Champions League auf.