Borussia Dortmund: Worauf es gegen Atletico Madrid im Rückspiel ankommt

Am Abend hat der BVB gegen Atletico Madrid die Chance, ins Halbfinale der Champions League einzuziehen. Dafür braucht Dortmund nach der Hinspielpleite einen Sieg. Es gibt Gründe, warum das klappen könnte.

Von Jörg Runde

Die gute Nachricht für alle BVB-Fans vorneweg: Das Bollwerk der früheren Jahre unter Trainer Diego Simeone ist Atletico Madrid diese Saison nicht mehr. 58 Gegentore in 46 Saisonspielen bedeuten einen Schnitt von 1,25 Gegentoren pro Partie, das letzte Zu-null-Spiel gab es Ende Januar in der spanischen Liga gegen den FC Valencia. So schwache Defensivwerte hat es unter Simeone seit dessen Amtsantritt als Trainer 2011 noch nicht gegeben.

Kritisch wird in spanischen Medien vor allem der Abwehr-Dreierblock mit dem ehemaligen Dortmunder Axel Witsel im Zentrum gesehen. Wie wackelig die Atletico-Abwehr sein kann, wenn sie unter Druck gesetzt wird, zeigten die letzten Minuten im Hinspiel, als es für den BVB fast noch zum Ausgleich gereicht hätte. In dieser Phase presste der BVB hoch und fuhr eine Attacke nach der anderen über die Außenpositionen. Dort lässt die 5er-Kette der Spanier in der Regel den meisten Raum.

Entscheidend war aber, dass die Dortmunder in der Schlussphase in Madrid mehr Kontrolle über das Spiel hatten, Konterangriffe von Atletico frühzeitig verhinderten und den Gegner über eigenen Ballbesitz zum Laufen brachten. Der eingewechselte Julian Brandt darf sich daran einen maßgeblichen Anteil zuschreiben.

Hier will auch BVB-Trainer Edin Terzic ansetzen. "In der zweiten Halbzeit in Madrid haben wir das Gefühl bekommen, das man haben muss, um sie zu schlagen", sagte er auf der Pressekonferenz vor dem Rückspiel. "In Madrid nach einem 0:2 so zurückzukommen und am Ende noch die Ausgleichschance zu haben, das macht uns Mut."