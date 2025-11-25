- Anzeige -
Fußball

FC Bayern München: Vor Champions-League-Kracher gegen Arsenal - Kimmich und Gnabry trainieren wieder

  • Aktualisiert: 25.11.2025
  • 15:17 Uhr
  • SID

Vor dem Königsklassen-Kracher der Bayern beim FC Arsenal gibt es personell vom Rekordmeister gute Neuigkeiten.

Der FC Bayern kann im Gipfeltreffen der Champions League beim FC Arsenal wie erwartet auf die beiden Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich und Serge Gnabry zurückgreifen. Der Mittelfeldchef und der Offensivspieler nahmen am Dienstag vor dem Abflug nach London am Abschlusstraining noch in München teil.

Kimmich war im Bundesligaspiel am vergangenen Samstag gegen den SC Freiburg (6:2) nach seiner Kapselblessur am Sprunggelenk geschont worden, Gnabry hatte wegen Kniebeschwerden pausiert. Auch Jungstar Lennart Karl (Hüfte) hat keine Probleme mehr und war bei der Einheit dabei, ebenso der lange verletzte Alphonso Davies (Kreuzbandriss).

Gnabry für gesperrten Diaz eingeplant

Kimmich dürfte am Mittwoch (ab 21.00 Uhr im Liveticker) anstelle von Leon Goretzka in die Startelf rücken. Gnabry ist in der Offensivreihe hinter Torgarant Harry Kane als Ersatz für den rotgesperrten Luis Díaz eingeplant.

Die Bayern führen die Tabelle der Königsklasse nach vier Siegen in vier Spielen an. Arsenal gewann ebenfalls alle seine Begegnungen ist Zweiter, ein Gegentor haben die Gunners noch nicht hinnehmen müssen.

Auch interessant: FC Bayern: Harry Kane zum FC Barcelona? FCB-Torjäger spricht über Gerüchte

