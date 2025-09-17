Anzeige
Fußball

Champions League: Außenseiter Paphos punktet zu zehnt - Prag gibt Sieg aus der Hand

  • Aktualisiert: 17.09.2025
  • 21:18 Uhr
  • SID

Champions-League-Debütant FC Paphos ist mit einem bemerkenswerten Ergebnis in Unterzahl in Europas wichtigsten Klubwettbewerb gestartet - und das trotz langer Unterzahl. Slavia Prag vergibt gegen Bodö/Glimt einen Zwei-Tore-Vorsprung.

Der zyprische Fußballmeister kam beim griechischen Rekordchampion Olympiakos Piräus zu einem 0:0, dabei musste beim zweiten Gegner des FC Bayern in der Ligaphase (30. September) Bruno Felipe bereits in der 26. Minute mit Gelb-Rot vom Platz.

Das Team von der Mittelmeerinsel um den brasilianischen Innenverteidiger David Luiz, der den Wettbewerb 2012 mit dem FC Chelsea gewonnen hatte, hielt Piräus in einer physisch intensiven Partie daraufhin gut in Schach.

Ein weiterer Champions-League-Debütant, FK Bodö/Glimt aus Norwegen, rettete bei Slavia Prag durch einen fulminanten Fernschuss des eingewechselten Sondre Brunstad Fet (90.) ein 2:2 (0:1).

Youssoupha Mbodji (23., 74.) traf zweimal für Slavia, die Norweger um den Ex-Frankfurter Jens-Petter Hauge kamen kurz vor Schluss durch Daniel Bassi (78.) zurück. In der 54. Minute hatte Kasper Hogh einen Foulelfmeter vergeben.

Anzeige
Anzeige
Weitere Inhalte
FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga
News

Die Aufstellung: Kompany verzichtet auf Rotation

  • 17.09.2025
  • 22:24 Uhr
17.09.2025, Fussball UEFA Championsleague 2025 2026: 1.Spieltag, FC Bayern München - FC Chelsea, in der Allianz-Arena München. v.l. Michael Olise (FC Bayern München) gegen Marc Cucurella (FC Chelse...
News

Handspiel-Saga: Wieder Pfiffe in München gegen Cucurella

  • 17.09.2025
  • 21:47 Uhr
FUSSBALL CHAMPIONS LEAGUE SAISON 2025 2026 Vorrunde 1. Spieltag 17.09.2025 FC Bayern Muenchen - FC Chelsea London Torwart Manuel Neuer (FC Bayern Muenchen) *** FOOTBALL CHAMPIONS LEAGUE SEASON 2025...
News

FC Bayern: Neuer knackt Champions-League-Rekord

  • 17.09.2025
  • 21:35 Uhr
Tella fehlt in Kopenhagen
News

Leverkusen in Kopenhagen ohne Tella

  • 17.09.2025
  • 20:34 Uhr
Bayern-Trainer Vincent Kompany
News

Bayern mit HSV-Elf gegen Chelsea

  • 17.09.2025
  • 19:56 Uhr
GER, 1.FBL. Bayer 04 Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt 12.09.2025, BayArena, Leverkusen, GER, 1.FBL. Bayer 04 Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt, im Bild: die Frankfurter verabschieden sich von de...
News

Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray live: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

  • 17.09.2025
  • 16:16 Uhr
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

Champions League: Die Highlights im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 17.09.2025
  • 16:15 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 heute live: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 17.09.2025
  • 16:14 Uhr
2235249961
News

Uli Hoeneß überzeugte Nick Woltemade bei Bayern-Gesprächen

  • 17.09.2025
  • 15:54 Uhr
De Bruyne spielt seit Sommer in Neapel
News

Guardiola: Freude über De-Bruyne-Rückkehr "nach dem Spiel"

  • 17.09.2025
  • 15:46 Uhr