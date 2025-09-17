Anzeige
Fußball

FC Bayern München: Manuel Neuer knackt Champions-League-Rekord von Lothar Matthäus

  • Veröffentlicht: 17.09.2025
  • 21:35 Uhr
  ran.de

Beim Champions-League-Auftakt des FC Bayern München gegen den FC Chelsea hat FCB-Keeper Manuel Neuer einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Damit knackte er eine 25 Jahre alte Marke des bisherigen Rekordhalters Lothar Matthäus.

Manuel Neuer ist der Dauerbrenner des FC Bayern München in der Champions League.

Nicht nur steckte der Bayern-Torwart mit seinem 151. Einsatz im Wettbewerb gegen den FC Chelsea den kompletten gegnerischen Kader (117 Einsätze) in die Tasche.

Der Startelf-Einsatz gegen die "Blues" machte Neuer auch zum ältesten Bayern-Spieler, der je in der Champions League zum Einsatz kam: 39 Jahre und 174 Tage sind ein neuer Höchstwert.

Den vorherigen Rekord hielt Lothar Matthäus, der bei seinem letzten Bayern-Spiel in der Königsklasse am 8. März 2000 gegen Real Madrid 38 Jahre und 353 Tage alt war.

In dieser Saison könnte Neuer sogar noch mit über 40 Jahren in der Champions League auflaufen: Dafür müssten die Bayern allerdings mindestens ins Viertelfinale kommen, das im April gespielt wird – wenige Wochen nach Neuers rundem Geburtstag am 27. März 2026.

