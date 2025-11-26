Überraschung in der Königsklasse
Champions League: Bayer Leverkusen schlägt Manchester City nach "Guardiolas Arroganzanfall" - Pressestimmen zur Sensation
- Aktualisiert: 26.11.2025
- 08:54 Uhr
- Malte Ahrens
Bayer Leverkusen gelingt die Sensation bei Manchester City, die Medien schieben die Schuld auf Trainer Pep Guardiola. ran zeigt die internationalen Pressestimmen.
von Malte Ahrens
Sensation im Etihad Stadium! Mit einem 2:0 setzte sich Bayer Leverkusen in der Champions League auswärts gegen Manchester City durch. Alejandro Grimaldo und Patrik Schick trafen dabei für die "Werkself".
Vor dem Spiel schätzte Pep Guardiola die Partie als "extrem wichtig" ein. Das hielt den Trainer jedoch nicht davon ab, seine Startelf im Vergleich zum vergangenen Liga-Spiel auf gleich zehn Positionen zu verändern.
Stars wie Erling Haaland, Phil Foden und Ryan Cherki blieben zunächst auf der Bank. Als sie eingewechselt wurden, stand es bereits 0:2, Leverkusen verteidigte leidenschaftlich bis zum Schluss und ließ nichts mehr anbrennen.
Die Presse machte Guardiolas Rotation für die Niederlage verantwortlich und erinnerte an die verunglückte letzte Saison.
ran zeigt die internationalen Pressestimmen.
Das Wichtigste in Kürze
Deutschland
"Kicker": "Mit Disziplin und Effizienz zum Sieg: Leverkusen bestraft Guardiolas Rotation"
"Sport Bild": "Bayer-Notelf bestraft Peps Arroganz-Anfall"
"Süddeutsche Zeitung": "Zwei entschiedene Bayer-Grüße an Guardiola"
"Spiegel": "Guardiola verzockt sich - Leverkusen bezwingt Manchester City"
England
"DailyMail": "ManCity 0-2 Bayer Leverkusen: Pep Guardiola zahlt den Preis für zehn Wechsel, die Gastgeber erinnern an die letzte Saison in einer seltsamen Nacht im Etihad Stadium"
"The Sun": "Man City 0 Bayer Leverkusen 2: Pep Guardiolas große Rotation fällt auf ihn zurück, während eine sieben Jahre langer Rekord zu Ende geht"
"The Guardian": "Grimaldo und Schick schocken ersatzgeschwächtes Manchester City beim Sieg von Bayer Leverkusen "
"The Athletic": "Manchester City 0 Bayer Leverkusen 2: Guardiolas zehn Wechsel und Haalands vergebene Chancen"
Spanien
"Marca": " Grimaldo zeigte Guardiola bei seinem hundertsten Europapokalspiel mit City keine Gnade"
"Mundo Deportivo": "Guardiola stellt seine B-Mannschaft auf und bezahlt teuer"
Frankreich
"L'Equipe": "Manchester City wurde zuhause mit seiner B-Mannschaft von Bayer Leverkusen überrascht und kassiert die erste Saisonniederlage in der Champions League"
Schweiz
"Blick": "Leverkusen bestraft Guardiolas Rotation gnadenlos"