- Anzeige -
- Anzeige -
Überraschung in der Königsklasse

Champions League: Bayer Leverkusen schlägt Manchester City nach "Guardiolas Arroganzanfall" - Pressestimmen zur Sensation

  • Aktualisiert: 26.11.2025
  • 08:54 Uhr
  • Malte Ahrens

Bayer Leverkusen gelingt die Sensation bei Manchester City, die Medien schieben die Schuld auf Trainer Pep Guardiola. ran zeigt die internationalen Pressestimmen.

von Malte Ahrens

Sensation im Etihad Stadium! Mit einem 2:0 setzte sich Bayer Leverkusen in der Champions League auswärts gegen Manchester City durch. Alejandro Grimaldo und Patrik Schick trafen dabei für die "Werkself".

Vor dem Spiel schätzte Pep Guardiola die Partie als "extrem wichtig" ein. Das hielt den Trainer jedoch nicht davon ab, seine Startelf im Vergleich zum vergangenen Liga-Spiel auf gleich zehn Positionen zu verändern.

Stars wie Erling Haaland, Phil Foden und Ryan Cherki blieben zunächst auf der Bank. Als sie eingewechselt wurden, stand es bereits 0:2, Leverkusen verteidigte leidenschaftlich bis zum Schluss und ließ nichts mehr anbrennen.

Die Presse machte Guardiolas Rotation für die Niederlage verantwortlich und erinnerte an die verunglückte letzte Saison.

ran zeigt die internationalen Pressestimmen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Das Wichtigste in Kürze

  • Kommentar: Serhou Guirassy meldet sich zur richtigen Zeit zurück

  • BVB-Noten: Adeyemi und Guirassy überragen gegen Villarreal

- Anzeige -

Deutschland

"Kicker": "Mit Disziplin und Effizienz zum Sieg: Leverkusen bestraft Guardiolas Rotation"

"Sport Bild": "Bayer-Notelf bestraft Peps Arroganz-Anfall"

"Süddeutsche Zeitung": "Zwei entschiedene Bayer-Grüße an Guardiola"

"Spiegel": "Guardiola verzockt sich - Leverkusen bezwingt Manchester City"

- Anzeige -

VIDEO: FC Bayern - Kompany scherzt: "Versuche die Personalfrage gerne zu vergessen"

England

"DailyMail": "ManCity 0-2 Bayer Leverkusen: Pep Guardiola zahlt den Preis für zehn Wechsel, die Gastgeber erinnern an die letzte Saison in einer seltsamen Nacht im Etihad Stadium"

"The Sun": "Man City 0 Bayer Leverkusen 2: Pep Guardiolas große Rotation fällt auf ihn zurück, während eine sieben Jahre langer Rekord zu Ende geht"

"The Guardian": "Grimaldo und Schick schocken ersatzgeschwächtes Manchester City beim Sieg von Bayer Leverkusen "

"The Athletic": "Manchester City 0 Bayer Leverkusen 2: Guardiolas zehn Wechsel und Haalands vergebene Chancen"

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

VIDEO: FC Bayern - Harry Kane: "Wir sind auf jeden Fall einer der Favoriten"

Spanien

"Marca": " Grimaldo zeigte Guardiola bei seinem hundertsten Europapokalspiel mit City keine Gnade"

"Mundo Deportivo": "Guardiola stellt seine B-Mannschaft auf und bezahlt teuer"

Frankreich

"L'Equipe": "Manchester City wurde zuhause mit seiner B-Mannschaft von Bayer Leverkusen überrascht und kassiert die erste Saisonniederlage in der Champions League"

Schweiz

"Blick": "Leverkusen bestraft Guardiolas Rotation gnadenlos"

Mehr News und Videos
25.11.2025, Borussia Dortmund vs. Villareal, UEFA Champions League, 5. Spieltag Tor zum 2:0 durch Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, 9) hier lacht er vor dem Elfmeter mit Karim Adeyemi (Borussia D...
News

Kommentar: Guirassy meldet sich zur richtigen Zeit zurück

  • 26.11.2025
  • 08:58 Uhr
25.11.2025, Borussia Dortmund vs. Villareal, UEFA Champions League, 5. Spieltag Tor zum 3:0 durch Karim Adeyemi (Borussia Dortmund, 27) Julian Brandt (Borussia Dortmund, 10) Nico Schlotterbeck (Bor...
News

BVB: Sorgen trotz Weltklasse-Adeyemi

  • 26.11.2025
  • 08:57 Uhr
25.11.2025, Borussia Dortmund vs. Villareal, UEFA Champions League, 5. Spieltag Tor zum 3:0 durch Karim Adeyemi (Borussia Dortmund, 27) hier mit Yan Couto(Borussia Dortmund, 2) Regulations prohibit...
News

BVB-Noten: Überragender Adeyemi, eiskalter Guirassy

  • 26.11.2025
  • 08:46 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 live: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 26.11.2025
  • 08:43 Uhr
imago images 1003863936
News

Alex Hleb exklusiv: Das macht Arsenal so gefährlich

  • 26.11.2025
  • 08:43 Uhr
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

Champions League: Die Highlights im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 26.11.2025
  • 08:42 Uhr
Eintracht Frankfurt Theate
News

Eintracht Frankfurt vs. Atalanta Bergamo heute live: Champions League im Ticker, TV und Livestream

  • 26.11.2025
  • 08:41 Uhr
FC Bayern
News

FC Arsenal vs. FC Bayern München heute live: Champions League im Ticker, TV und Livestream

  • 26.11.2025
  • 08:41 Uhr
imago images 1069493958
News

Flick-Fiasko: Barca geht bei Chelsea unter

  • 26.11.2025
  • 08:21 Uhr
Torjubel Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen, 14) nach Tor zum 0:2 per Kopfball ENG, Manchester City vs. Bayer 04 Leverkusen, Fussball, UEFA Champions League, Spieltag 5, Spielzeit 2025 2026, 25.11....
News

Guardiola verzockt sich: Bayer schockt City

  • 26.11.2025
  • 08:20 Uhr