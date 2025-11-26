Bayer Leverkusen gelingt die Sensation bei Manchester City, die Medien schieben die Schuld auf Trainer Pep Guardiola. ran zeigt die internationalen Pressestimmen.

von Malte Ahrens

Sensation im Etihad Stadium! Mit einem 2:0 setzte sich Bayer Leverkusen in der Champions League auswärts gegen Manchester City durch. Alejandro Grimaldo und Patrik Schick trafen dabei für die "Werkself".

Vor dem Spiel schätzte Pep Guardiola die Partie als "extrem wichtig" ein. Das hielt den Trainer jedoch nicht davon ab, seine Startelf im Vergleich zum vergangenen Liga-Spiel auf gleich zehn Positionen zu verändern.

Stars wie Erling Haaland, Phil Foden und Ryan Cherki blieben zunächst auf der Bank. Als sie eingewechselt wurden, stand es bereits 0:2, Leverkusen verteidigte leidenschaftlich bis zum Schluss und ließ nichts mehr anbrennen.

Die Presse machte Guardiolas Rotation für die Niederlage verantwortlich und erinnerte an die verunglückte letzte Saison.

ran zeigt die internationalen Pressestimmen.