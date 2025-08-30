Champions League terminiert
Champions League: Bayern München zum Auftakt gegen FC Chelsea - Borussia Dortmund in Turin
- Aktualisiert: 30.08.2025
- 13:12 Uhr
- SID
Auf den FC Bayern München wartet zum Auftakt der Gruppenphase der Champions League eine schwere Aufgabe. Borussia Dortmund startet in Italien, Eintracht Frankfurt trifft zu Beginn auf Galatasaray Istanbul.
Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München startet mit einem Heimspiel gegen den Klub-Weltmeister FC Chelsea in die neue Champions-League-Saison. Nach dem Auftaktspiel der Ligaphase am 17. September (21 Uhr) muss das Team von Trainer Vincent Kompany auf Zypern gegen Paphos FC ran (30. September).
Das Topspiel beim Titelverteidiger Paris Saint-Germain steht für die Bayern am vierten Spieltag (4. November) an. Das geht aus den Ansetzungen hervor, die die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Samstag veröffentlichte.
Borussia Dortmund spielt zum Auftakt bei Juventus Turin (16. September), am vierten Spieltag geht es für den BVB zu Manchester City, wo das Wiedersehen mit dem früheren Dortmunder Torjäger Erling Haaland wartet (5. November). Am letzten Spieltag (28. Januar 2026) empfangen die Schwarz-Gelben Inter Mailand, den Finalisten in der Vorsaison.
Vizemeister Bayer Leverkusen reist zunächst zum FC Kopenhagen, Eintracht Frankfurt trifft im ersten Spiel auf Galatasaray Istanbul und den früheren Münchner Leroy Sané (beide 18. September).
Frankfurt gegen Liverpool - Leverkusen empfängt PSG
Highlightspiele warten im weiteren Verlauf auch auf Frankfurt und Leverkusen. Die Eintracht empfängt am dritten Spieltag den FC Liverpool mit dem Ex-Frankfurter Hugo Ekitike und Florian Wirtz (22. Oktober) und reist am sechsten Spieltag zum FC Barcelona, der mit Trainer Hansi Flick erneut zu den Titelkandidaten gehört (9. Dezember).
Leverkusens größte Prüfungen dürften das Heimspiel gegen Paris (21. Oktober) und das Duell mit Manchester City (25. November) sein.
Der erste Spieltag ist für den 16. bis 18. September angesetzt, der letzte mit 18 parallelen Spielen am 28. Januar. Für alle Teams stehen je vier Heim- und Auswärtsspiele an.
Die besten acht Mannschaften der Ligaphase qualifizieren sich direkt fürs Achtelfinale, die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 spielen Playoff-Duelle um die anderen acht Achtelfinalplätze. Das Endspiel in Budapest findet am 30. Mai 2026 statt.