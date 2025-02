"Auch wenn ich es schon 20-, 30-mal gesehen habe, kriege ich immer noch Gänsehaut", sagte Arjen Robben zuletzt über die Nacht von Wembley, als der Niederländer den Ball kurz vor Schluss mit "5 km/h", wie Bastian Schweinsteiger damals scherzte, an Roman Weidenfeller vorbei ins BVB-Tor hoppeln ließ. Ein Jahr nach dem Drama vom "Finale dahoam" saßen die Bayern dann doch auf Europas Fußball-Thron, die Dortmunder um Trainer Jürgen Klopp waren geschlagen. Für seinen Gegenüber Jupp Heynckes war es der nächste Schritt zum Triple hinein in die Unsterblichkeit der Bayern-Geschichte.

Viertelfinale 1999: Bayern München - 1. FC Kaiserslautern (6:0 nach Hin- und Rückspiel)

Was hatte dieser aufmüpfige Aufsteiger aus der Pfalz um Trainer-Guru Otto Rehhagel die Münchner in der Vorsaison gepiesackt, am Ende holten die Roten Teufel tatsächlich sensationell die Meisterschaft. Stefan Effenberg und Co. rächten sich in der Königsklasse humorlos und schafften es später sogar ins große Finale von Barcelona. Da warteten dann die Roten Teufel von Manchester United. Der Rest ist bekannt.