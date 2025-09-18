Champions League: Eintracht Frankfurt feiert furioses 5:1 gegen Galatasaray Istanbul

Anzeige

Anzeige

Champions-League-Comeback: Eintracht Frankfurt mit beeindruckender Choreo Trainer Dino Toppmöller schwärmte schon vor seiner Premiere vom besonderen Königsklassen-Flair. "Den Wettbewerb haben wir uns letzte Saison verdient, die Jungs sollen das deshalb ein Stück weit genießen. Diese Message möchte ich ihnen mitgeben", hatte er betont. Dass die Partie ein stimmungsvolles Highlight werden würde, war so gut wie sicher: Beim ersten und zuvor einzigen Duell der Klubs 1992 waren 30.000 türkische Fans ins Waldstadion geströmt.

Anzeige

Anzeige

Frankfurt vs. Galatasaray: Netz zerreißt Gala-Fans

Schon bevor die Champions-League-Hymne ertönte, die die SGE-Anhänger mit einer großen Choreografie begleiteten, sorgte der Verein für einen emotionalen Moment: Eintracht-Ikone Kevin Trapp wurde vor dem Anpfiff verabschiedet. Der ehemalige Nationaltorwart, der Frankfurt 2022 zum Europa-League-Triumph geführt hatte, war zu Saisonbeginn zu Paris FC gewechselt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Jonny Burkardt mit Doppelpack bei Champions-League-Debüt Vor 58.700 Zuschauerinnen und Zuschauern, darunter deutlich mehr als die angekündigten 3000 Gästefans, erspielte sich die motiviert beginnende Eintracht dank ihres Pressings schnell die erste Möglichkeit, doch Knauff scheiterte mit seinem Schlenzer (2.). Das erste Ausrufezeichen gehörte dann den türkischen Gästen. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schickte Sané den schnellen Akgün in die Tiefe, der noch einen Haken schlug und an Michael Zetterer vorbei einschob. Die Eintracht wirkte nach dem Rückschlag gehemmter, gefährlich wurde eine verunglückte Hereingabe von Burkardt (19.), die zum Torschuss mutierte. Istanbul versuchte, nach Ballgewinnen schnell umzuschalten, blieb jedoch meist zu ungenau. Den Ausgleich erkämpfte sich Frankfurt dann: Doan eroberte stark den Ball in der Offensive und lief aufs Tor zu, seinen Schuss fälschte Istanbuls Sánchez ins eigene Tor ab.