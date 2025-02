Anzeige

Die 16 besten Teams in Europa haben sich für das Champions-League-Achtelfinale qualifiziert. Sie alle hoffen auf den ganz großen Coup am 31. Mai in der Allianz Arena. Doch wer hat auch wirklich das Zeug dazu? Das Power Ranking von ran soll einen ersten Aufschluss geben. von Dominik Hager Die Champions-League-Playoffs liegen hinter uns und das Feld der Achtelfinal-Teilnehmer ist damit vollständig. Während die Top 8 aus der Gruppenphase die Beine hochlegen konnten, mussten andere Hochkaräter aufs Ganze gehen. Der ein oder andere zuvor enttäuschende Top-Klub hat sich jedoch mit einem deutlichen Fingerzeig zurückgemeldet, was das Favoritenfeld umso größer macht. Doch wie gut sind die letzten 16 Teams aktuell drauf sind und wem ist der ganz große Run zuzutrauen? Champions League 2024/25 live: Auslosung der Achtelfinal-Paarungen

FC Bayern: Späte Einwechslung von Thomas Müller erzürnt Lothar Matthäus ran.de wirft einen Blick auf das Power Ranking nach den Playoffs

16. Platz: FC Brügge Die Belgier haben es mit Platz 24 als letztes Team in die Playoffs geschafft. Dort ging Brügge als klarer Underdog gegen Atalanta Bergamo ins Rennen, konnte die Italiener aber mit 2:1 und 3:1 relativ deutlich bezwingen. Brügge hat in der Königsklasse selten die ganz großen Ausrufezeichen gesetzt und ist auch in der heimischen Pro League "nur" auf Platz zwei. Ein Einzug ins Viertelfinale wäre schon eine große Überraschung.

15. Platz: Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam ist definitiv ein Team, das man nicht unterschätzen sollte. Die Bayern können nach der 0:3-Pleite ein Lied davon singen und auch der AC Mailand hätte sicherlich nicht mit einem Playoff-Ausscheiden gerechnet. Die kommenden Gegner sind also gewarnt. Trotzdem gehört Feyenoord zu den Underdogs. In der Liga befindet sich das Team nur auf Platz vier und auch der Abgang von Santiago Gimenez schmerzt natürlich.

14. Platz: PSV Eindhoven Eindhoven hat wie Rotterdam einen italienischen Vertreter nach Hause geschickt. Der Tabellen-Zweite der Eredivisie drehte gegen Juve einen 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel und zog mit 3:1 nach Verlängerung ins Achtelfinale ein. Der Erfolg war auch definitiv nicht unverdient, zumal die Offensiv-Performance im Heimspiel schon beachtenswert war. Dennoch fehlt gegen die absoluten Top-Klubs dann wohl doch ein wenig die Qualität.

13. Platz: Benfica Lissabon Benfica Lissabon hat sich mit einem 1:0 in Monaco und einem 3:3 zu Hause für das CL-Achtelfinale qualifiziert. Die Portugiesen sind eine technisch gute Mannschaft und verfügen sowohl über talentierte als auch erfahrene Kräfte. Deswegen ist das Team auch in der Liga ganz nah an Stadt-Rivale Sporting dran. Ein ganz tiefer Lauf in der Königsklasse wäre aber überraschend.

12. Platz: OSC Lille Der Ligue-A-Klub war wohl die größte Überraschung in der Ligaphase. Mit Rang sieben hätte wohl kaum einer gerechnet und auch nicht damit, dass Lille Real Madrid bezwingen kann. Dennoch bleibt der Tabellen-Fünfte der Ligue 1 ein absoluter Underdog. Mit Angreifer Jonathan David hat Lille eine echte Waffe und kann zum Stolperstein werden, ein Vorstoßen ins Halbfinale wäre aber eine massive Überraschung.

11. Platz: Borussia Dortmund Noch immer erscheint es einem irgendwie unglaublich, dass Dortmund im Vorjahr im Finale der Champions League stand und Real Madrid sogar in der ersten Halbzeit klar dominierte. In dieser Spielzeit sind die Borussen erneut in der Königsklasse deutlich stärker unterwegs als in der Liga. Das 7:1 gegen Celtic, das 3:0 in Lissabon, aber auch die knappe 2:3-Niederlage gegen Barcelona hat gezeigt, dass der BVB punktuell überzeugen kann. In der Liga gelingt das dem Tabellen-Elften hingegen nur selten. Dortmund besitzt immer die Gabe, zu überraschen, jedoch scheint das Fundament auch unter Niko Kovac noch zu wacklig zu sein.

10. Platz: Aston Villa Aston Villa hat schon früh in der Saison mit dem Sieg gegen die Bayern aufzeigen können und mit Rang acht die direkte Quali für das Achtelfinale erreicht. In der Premier League läuft es für die Männer aus Birmingham nicht optimal, weshalb aktuell nur Rang neun steht. Das hat für die Königsklasse aber oft nicht viel zu sagen. Aston Villa ist taktisch in großen Spielen sehr gut eingestellt und kann mit den schnellen Offensivleuten Nadelstiche setzen. Das 2:2 gegen Liverpool in der Premier hat dies zuletzt erneut bewiesen.

9. Platz: FC Bayern Der FC Bayern will natürlich ins "Finale dahoam", jedoch könnte dieses Unterfangen schwierig werden. Zwar führen die Münchner die Bundesliga souverän an, jedoch war die Leistung gegen Leverkusen zuletzt trotz des Remis ernüchternd. In der Champions League zeigte das Kompany-Team gerade auswärts eklatante Schwächen und verlor bei Aston Villa, Barca und Feyenoord. In den Playoffs offenbarten die Bayern in der zweiten Halbzeit des Hinspiels und in den ersten 60 Minuten des Rückspiels defensiv enorme Probleme und wirkten offensiv pomadig. Zwar hat es gegen Celtic angesichts des Last-Minute-Treffers von Alphonso Davies gereicht, jedoch muss eine klare Leistungssteigerung her.

8. Platz: Atletico Madrid Atletico Madrid schwimmt ein wenig unter dem Radar, spielt aber eine starke Saison. Und er Champions League holten die Madrilenen 18 Punkte und schlossen die Ligaphase auf Platz fünf ab und auch in LaLiga liegt Atlético nur einen Zähler hinter Barcelona und Real Madrid. Wie all die Jahre überzeugt die Simeone-Elf vor allem defensiv und mit einer unbequemen Spielweise. Auch in dieser Saison wird es kein Team einfach gegen "die größten Rabauken im europäischen Fußball" haben.

7. Platz: Bayer 04 Leverkusen Die Werkself verzeichnet zwar einige Ups & Downs, wie das Fast-Aus im Pokal gegen Köln und die Nullnummer gegen Wolfsburg beweisen, jedoch scheint das Team auf dem Weg zur Form aus dem Vorjahr zu sein. In der Königsklasse konnte Leverkusen durch Rang sechs in der Ligaphase Kräfte sparen. Unter Xabi Alonso agiert Bayer 04 als harmonisches und funktionierendes Team und hat mit Florian Wirtz einen Offensiv-Zauberer in Topform. Nicht umsonst konnte Leverkusen zuletzt Bayern trotz des Remis die Grenzen aufzeigen. Für den ganz großen Coup muss Alonso dann aber vielleicht doch auch in Big Games auf Schick oder Boniface setzen. Deutsches Duell im CL-Achtelfinale?

6. Platz: FC Arsenal Der FC Arsenal ist mit Platz drei und einem überragenden Torverhältnis von 16:3 nur so durch die Ligaphase spaziert. In der Premier League sind die Gauners zudem das einzige Team, das noch ansatzweise in Reichweite zu Liverpool ist. Eigentlich wäre Arsenal schon mal reif für den großen Coup, jedoch hat der Klub mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Kai Havertz fehlt bis zum Saisonende und auch andere Hochkaräter wie Bukayo Saka, Gabriel Martinelli und Gabriel Jesus sind aktuell verletzt. Die eigentlich so starke Offensive ist derzeit also reichlich dünn besetzt.

5. Platz: Paris Saint-Germain PSG konnte zu Saisonstart nicht überzeugen und musste lange um den Einzug in die Playoffs bangen. Sowohl gegen Stuttgart (4:1) als auch gegen Brest (3:0, 7:0) zeigte sich PSG aber bärenstark. Nach dem Abgang von Kylian Mbappé hat sich ein echtes Team gebildet, das trotzdem über die nötige individuelle Qualität verfügt. Insbesondere Ousmane Dembélé befindet sich in herausragender Verfassung. Die Pariser haben im Kalenderjahr 2025 zwölf von 13 Pflichtspielen gewonnen und keines verloren.

4. Platz: Inter Mailand Inter Mailand hält nach dem Scheitern von Atalanta, Milan und Juve die italienischen Fahnen hoch. Dies hat der Klub mit nur einem Gegentor in der gesamten CL-Ligaphase bereits fast in Perfektion getan. Die Nerazzurri konnte mit Rang vier ohne Umweg ins Achtelfinale einziehen und ist auch in der Serie A als Tabellen-Zweiter voll auf Schlagdistanz. Inter versteht es zu mauern, kann seine Gegner in den Wahnsinn treiben und hat mit Lautaro Martinez, Marcus Thuram und Hakan Calhanoglu individuelle Qualität. Keine schlechten Aussichten also.

3. Platz: FC Barcelona Der FC Barcelona hat in der laufenden Saison schon einige Highlight-Momente hingelegt. Erwähnenswert sind das 4:1 gegen die Bayern und die zwei deutliche Siege gegen Real (4:0 in LaLiga und 5:2 in der Supercopa). Die Katalanen haben die Ligaphase der Champions League auf Platz zwei abgeschlossen und führen die La Liga aufgrund des besseren Torverhältnisses im Vergleich zu Real an. Lediglich gegen spanische Underdog-Teams gab es ein paar Patzer zu viel. Ist das Offensiv-Trio, bestehend aus Raphinha, Lamine Yamal und Robert Lewandowski aber komplett, ist Barca kaum aufzuhalten. Der riskante Flick-Fußball offenbart allerdings auch Risiken. Defensiv gibt es wesentlich stabilere Teams, was auch 13 Gegentore in der CL-Ligaphase zeigen.

2. Platz: Real Madrid Die Königlichen haben sich in der Ligaphase Niederlagen gegen Lille, Liverpool und Milan eingehandelt und mussten in die Playoffs. Dort bezwang Real die schwächelnden Skyblues mit 3:2 und 3:1 und hinterließ einen guten Eindruck. In LaLiga gab es zuletzt ein paar Rückschläge, weshalb Barca wieder knapp vorne ist. Insbesondere Jude Bellingham und Vinicius Junior sorgten mit ihrem Verhalten auf dem Platz für Negativ-Schlagzeilen, anstatt sich auf die fußballerische Performance zu konzentrieren. Die Pleiten gegen Real machen ebenfalls Sorgen. Klar ist aber auch, dass die Madrilenen in der Königsklasse immer da sind, wenn es darauf ankommt. Inzwischen zündet auch die neueste Errungenschaft, Kylian Mbappé, so richtig. Real muss man ganz dick auf der Rechnung haben.