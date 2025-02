Real Madrid stolpert in La Liga. Als wäre das noch nicht schlimm genug, verliert der Rekordmeister auch noch Jude Bellingham, der die Contenance verliert.

Tabellenführer Real Madrid hat in der spanischen La Liga erneut Punkte liegen lassen und im Streit mit dem Schiedsrichterwesen für weiteren Diskussionsstoff gesorgt. Ein Platzverweis von Jude Bellingham wird zum Politikum.

Beim CA Osasuna blieben die Königlichen in Abwesenheit von David Alaba und Antonio Rüdiger das dritte Ligaspiel in Folge ohne Sieg und kamen nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Mitentscheidend war ein Platzverweis gegen Bellingham.

Der Engländer sah nach einer Diskussion mit dem Unparteiischen José Luis Munuera Montero die Rote Karte, mutmaßlich wegen einer unsportlichen oder beleidigenden Äußerung (39.). Zuvor hatte Bellingham ein Foul verursacht, bestand aber offensichtlich darauf, dass er den Ball gespielt habe.

Nach der Ausführung des Freistoßes, der ohne Auswirkung blieb, diskutierte er erneut mit dem Schiedsrichter und flog vom Platz. Auch Trainer Carlo Ancelotti sah die Gelbe Karte und musste nach dem Halbzeitpfiff beruhigt werden.

Bellingham verteidigte sich nach dem Spiel. "Ich habe den Schiedsrichter nie beleidigt. Ich bin froh, dass es die Videos gibt, die die Realität trotz des Schiedsrichterberichts zeigen“, zitiert Fabrizio Romano den Real-Star: "Ich bin hier, um mich bei meinen Mannschaftskameraden zu entschuldigen, weil ich sie heute in eine schwierige Situation gebracht habe."

Ancelotti brachte nach dem Schlusspfiff ebenfalls mehr Klarheit in die Situation: "Ich glaube, der Schiedsrichter hat das Englisch von Jude Bellingham nicht verstanden. Er sagte fuck off, nicht fuck you... das ist etwas ganz anderes." Allerdings wollte Ancelotti nicht mehr dazu sagen, da er "nächste Woche auf der Bank sitzen möchte".