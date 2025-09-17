Fußball
Champions League - FC Bayern München: Manuel Neuer bricht Rekord von Lothar Matthäus
- Aktualisiert: 18.09.2025
- 09:53 Uhr
Beim Champions-League-Auftakt des FC Bayern München gegen den FC Chelsea hat FCB-Keeper Manuel Neuer einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Damit knackte er eine 25 Jahre alte Marke des bisherigen Rekordhalters Lothar Matthäus.
Manuel Neuer ist der Dauerbrenner des FC Bayern München in der Champions League.
Nicht nur steckte der Bayern-Torwart mit seinem 151. Einsatz im Wettbewerb gegen den FC Chelsea den kompletten gegnerischen Kader (117 Einsätze) in die Tasche.
Der Startelf-Einsatz gegen die "Blues" machte Neuer auch zum ältesten Bayern-Spieler, der je in der Champions League zum Einsatz kam: 39 Jahre und 174 Tage sind ein neuer Höchstwert.
Den vorherigen Rekord hielt Lothar Matthäus, der bei seinem letzten Bayern-Spiel in der Königsklasse am 8. März 2000 gegen Real Madrid 38 Jahre und 353 Tage alt war.
In dieser Saison könnte Neuer sogar noch mit über 40 Jahren in der Champions League auflaufen: Dafür müssten die Bayern allerdings mindestens ins Viertelfinale kommen, das im April gespielt wird – wenige Wochen nach Neuers rundem Geburtstag am 27. März 2026.
Neuer mit dem 100. Sieg in der Champions League
Zudem gelang dem Keeper der 100. Sieg in der Königsklasse, was vorher nur Cristiano Ronaldo (115 Siege), FCB-Ikone Thomas Müller (110) und Iker Casillas (101) gelungen war.
"Es ist natürlich eine schöne Zahl", sagte Neuer bei "DAZN": "Viel wichtiger ist es, diese Siege mit der Mannschaft gewonnen zu haben. Da freut man sich gemeinsam darüber."