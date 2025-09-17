Anzeige
Fußball

Champions League - FC Bayern München: Manuel Neuer bricht Rekord von Lothar Matthäus

  • Aktualisiert: 18.09.2025
  • 09:53 Uhr
  • ran.de

Beim Champions-League-Auftakt des FC Bayern München gegen den FC Chelsea hat FCB-Keeper Manuel Neuer einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Damit knackte er eine 25 Jahre alte Marke des bisherigen Rekordhalters Lothar Matthäus.

Manuel Neuer ist der Dauerbrenner des FC Bayern München in der Champions League.

Nicht nur steckte der Bayern-Torwart mit seinem 151. Einsatz im Wettbewerb gegen den FC Chelsea den kompletten gegnerischen Kader (117 Einsätze) in die Tasche.

Der Startelf-Einsatz gegen die "Blues" machte Neuer auch zum ältesten Bayern-Spieler, der je in der Champions League zum Einsatz kam: 39 Jahre und 174 Tage sind ein neuer Höchstwert.

Den vorherigen Rekord hielt Lothar Matthäus, der bei seinem letzten Bayern-Spiel in der Königsklasse am 8. März 2000 gegen Real Madrid 38 Jahre und 353 Tage alt war.

FC Barcelona, Barca v FC BAYERN MUNCHEN OLIMPIC STADIUM LLUIS COMPANYS. MONTJUIC,BARCELONA. OCTOBER 23,2024 FC BARCELONA vs FC BAYERN MUNCHEN October 23,2024 Harry Kane (9) of FC Bayern München dur...

Champions League XXL-Highlights kostenlos streamen!

Auf Joyn kannst du das ZDF-Sportstudio und die CL-Highlights kostenlos und live im Stream sehen.

In dieser Saison könnte Neuer sogar noch mit über 40 Jahren in der Champions League auflaufen: Dafür müssten die Bayern allerdings mindestens ins Viertelfinale kommen, das im April gespielt wird – wenige Wochen nach Neuers rundem Geburtstag am 27. März 2026.

Neuer mit dem 100. Sieg in der Champions League

Zudem gelang dem Keeper der 100. Sieg in der Königsklasse, was vorher nur Cristiano Ronaldo (115 Siege), FCB-Ikone Thomas Müller (110) und Iker Casillas (101) gelungen war.

"Es ist natürlich eine schöne Zahl", sagte Neuer bei "DAZN": "Viel wichtiger ist es, diese Siege mit der Mannschaft gewonnen zu haben. Da freut man sich gemeinsam darüber."

Bayern wie Hoffenheim? Tah schmunzelt über Hoeneß-Aussage

