Anzeige
Fußball

FC Bayern München gegen FC Chelsea: Erneut Pfiffe gegen Marc Cucurella nach Handspiel bei der EM - Begleitschutz aus der Arena?

  • Aktualisiert: 18.09.2025
  • 10:49 Uhr
  • ran.de

Das Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen den FC Chelsea war auch die Rückkehr von Marc Cucurella nach Deutschland. Für den Spanier setzte es nach seinem ungeahndeten Handspiel gegen Deutschland im EM-Viertelfinale 2024 bereits zum dritten Mal ein Pfeifkonzert in der Allianz Arena.

Ein Publikumsliebling in Deutschland wird Marc Cucurella vom FC Chelsea wohl nicht mehr.

Am ersten Spieltag der Champions League stand der Spanier beim Duell mit dem FC Bayern München (im Liveticker) in der Startelf der "Blues" – und wurde vom Münchner Publikum in der Allianz Arena von Beginn an bei jedem Ballkontakt lautstark ausgepfiffen.

Seinen Lautstärke-Höhepunkt erreichte das Pfeifkonzert in der 16. Minute, als Cucurella im Mittelfeld ein Ball aus kurzer Distanz an den Arm sprang. Der spanische Schiedsrichter Jose Maria Sanchez Martinez entschied auf strafbares Handspiel und Freistoß für die Bayern.

Anzeige
Anzeige
FC Barcelona, Barca v FC BAYERN MUNCHEN OLIMPIC STADIUM LLUIS COMPANYS. MONTJUIC,BARCELONA. OCTOBER 23,2024 FC BARCELONA vs FC BAYERN MUNCHEN October 23,2024 Harry Kane (9) of FC Bayern München dur...

Champions League XXL-Highlights kostenlos streamen!

Auf Joyn kannst du das ZDF-Sportstudio und die CL-Highlights kostenlos und live im Stream sehen.

Anzeige

Hintergrund der Pfiffe: Cucurella verhinderte bei der Europameisterschaft 2024 ein mögliches deutsches Tor im Viertelfinale gegen Spanien, als ihm Jamal Musiala den Ball im Strafraum an den Arm geschossen hatte.

Der damalige Schiedsrichter Anthony Taylor entschied sich gegen einen Handelfmeter beim Stand von 0:1 aus deutscher Sicht.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Champions League: Der Spielplan

  • Champions League: Die Tabelle

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Marc Cucurella: Drittes Pfeifkonzert in München

Am Ende verlor das DFB-Team mit 1:2 nach Verlängerung gegen den späteren Europameister und schied aus dem Turnier aus. Dass Cucurella wenig später in einem Interview ein strafwürdiges Handspiel nicht zugeben wollte, vergrößerte den Unmut bei deutschen Fans.

Für den spanischen Nationalspieler ist das Münchner Pfeifkonzert indes nichts Neues: Nach dem EM-Halbfinale 2024 zwischen Spanien und Frankreich und dem Nations-League-Finale in diesem Sommer zwischen Spanien und Portugal war der Champions-League-Auftakt bereits das dritte Spiel in der Allianz Arena, in dem er ausgepfiffen wurde.

Bayern wie Hoffenheim? Tah schmunzelt über Hoeneß-Aussage

Nach der Partie, bei der Cucurella gegen Bayerns Michael Olise auf seiner Seite keine gute Figur machte, ging es für den Spanier schnurstracks aus dem Stadion.

Gleich zwei Personen schirmten den 27-Jährigen nach dem Duschen und beim Verlassen des Stadions durch die Interview-Zone ab. Keine Statements, keine Aussagen - bis Cucurella am Teambus angelangt war.

Mehr News und Videos
imago images 1066577198
News

Kurios: PSG-Trainer Enrique mit Rugby-Trick gegen Bergamo

  • 18.09.2025
  • 10:58 Uhr
Symbolbild
News

19 Atalanta-Fans nach Krawallen in Paris festgenommen

  • 18.09.2025
  • 10:57 Uhr
100. Sieg für Neuer in der Königsklasse
News

100 Siege und Altersrekord: Neuer in elitärem Kreis

  • 18.09.2025
  • 10:00 Uhr
FUSSBALL CHAMPIONS LEAGUE SAISON 2025 2026 Vorrunde 1. Spieltag 17.09.2025 FC Bayern Muenchen - FC Chelsea London Torwart Manuel Neuer (FC Bayern Muenchen) *** FOOTBALL CHAMPIONS LEAGUE SEASON 2025...
News

FC Bayern: Neuer knackt Champions-League-Rekord

  • 18.09.2025
  • 09:53 Uhr
FC Bayern München v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1
News

Kommentar zum FC Bayern: Ausrufezeichen auf großer Bühne

  • 18.09.2025
  • 08:57 Uhr
Reece James (FC Chelsea, 24), Trevoh Chalobah (FC Chelsea, 23), Joao Pedro (FC Chelsea, 20) aergert sich ueber das Tor zum 2:0, GER, FC Bayern Muenchen vs FC Chelsea FC, Fussball, UEFA Champions Le...
News

Presse feiert Bayern: "Lektion für den Weltmeister"

  • 18.09.2025
  • 08:54 Uhr
Harry Kane (FC Bayern Muenchen, 09) jubelt ueber das Tor zum 3:1, GER, FC Bayern Muenchen vs FC Chelsea FC, Fussball, UEFA Champions League, Ligaphase, 1. Spieltag, Saison 2025 2026, 17.09.2025 GER...
News

Bayern-Noten: Kane überragt, Tah schwächelt

  • 18.09.2025
  • 08:53 Uhr
Luis Diaz (FC Bayern Muenchen, 14), Harry Kane (FC Bayern Muenchen, 09), Aleksandar Pavlovic (FC Bayern Muenchen, 45) jubeln ueber das Tor zum 3:1, GER, FC Bayern Muenchen vs FC Chelsea FC, Fussbal...
News

Phänomen Harry Kane und ein möglicher Robben-Nachfolger

  • 18.09.2025
  • 08:44 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 heute live: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 18.09.2025
  • 08:40 Uhr
03.05.2016, Allianz Arena, Muenchen, GER, UEFA CL, FC Bayern Muenchen vs Atletico Madrid, Halbfinale, Rueckspiel, im Bild der UEFA Championsleague Pokal the UEFA Champios League Trophy during the U...
News

Champions League 2025/26 heute live: Warum finden am 1. Spieltag auch Partien am Donnerstag statt?

  • 18.09.2025
  • 08:38 Uhr