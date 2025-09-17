Anzeige

Hintergrund der Pfiffe: Cucurella verhinderte bei der Europameisterschaft 2024 ein mögliches deutsches Tor im Viertelfinale gegen Spanien, als ihm Jamal Musiala den Ball im Strafraum an den Arm geschossen hatte. Der damalige Schiedsrichter Anthony Taylor entschied sich gegen einen Handelfmeter beim Stand von 0:1 aus deutscher Sicht.

Marc Cucurella: Drittes Pfeifkonzert in München Am Ende verlor das DFB-Team mit 1:2 nach Verlängerung gegen den späteren Europameister und schied aus dem Turnier aus. Dass Cucurella wenig später in einem Interview ein strafwürdiges Handspiel nicht zugeben wollte, vergrößerte den Unmut bei deutschen Fans. Für den spanischen Nationalspieler ist das Münchner Pfeifkonzert indes nichts Neues: Nach dem EM-Halbfinale 2024 zwischen Spanien und Frankreich und dem Nations-League-Finale in diesem Sommer zwischen Spanien und Portugal war der Champions-League-Auftakt bereits das dritte Spiel in der Allianz Arena, in dem er ausgepfiffen wurde.

