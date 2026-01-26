Europa League 2025/26: Hammerlos für den VfB Stuttgart, Freiburg muss nach Belgien

Am 19. Februar starten die Playoffs der Europa League, bevor im März die Achtelfinals folgen. Die Auslosung live im Ticker

Die Europa League geht in die entscheidende K.o.-Phase. Nach der Ligaphase stehen zunächst die Playoffs im Februar an, bevor es im März in die Achtelfinals geht.

Auch in der Europa League werden die Mannschaften nach bestimmten Kriterien in gesetzte und ungesetzte Paare eingeteilt. So ergeben sich die Paarungen für die Play-offs der K.o.-Phase, die über Hin- und Rückspiele ausgetragen werden.

Alle weiteren wichtigen Termine der K.o.-Phase stehen noch fest – von den Achtelfinals bis zum Finale in Istanbul im Mai 2026.