Europa League
Europa League 2025/26: Hammerlos für den VfB Stuttgart, Freiburg muss nach Belgien
- Aktualisiert: 27.02.2026
- 13:23 Uhr
- ran.de
Am 19. Februar starten die Playoffs der Europa League, bevor im März die Achtelfinals folgen. Die Auslosung live im Ticker
Die Europa League geht in die entscheidende K.o.-Phase. Nach der Ligaphase stehen zunächst die Playoffs im Februar an, bevor es im März in die Achtelfinals geht.
Auch in der Europa League werden die Mannschaften nach bestimmten Kriterien in gesetzte und ungesetzte Paare eingeteilt. So ergeben sich die Paarungen für die Play-offs der K.o.-Phase, die über Hin- und Rückspiele ausgetragen werden.
Alle weiteren wichtigen Termine der K.o.-Phase stehen noch fest – von den Achtelfinals bis zum Finale in Istanbul im Mai 2026.
+++ Update 13:23 Uhr: Das Achtelfinale der Europa League im Überblick +++
KRC Genk - SC Freiburg
VfB Stuttgart - FC Porto
FC Bologna - AS Roma
Ferencvaros Budapest - SC Braga
Nottingham Forest - FC Midtjylland
Panathinaikos Athen - Betis Sevilla
Celta Vigo - Olympique Lyon
OSC Lille - Aston Villa
+++ Update 13:17 Uhr: Celta Vigo gegen Olympique Lyon +++
Den kommenden Gegner des SC Freiburg, sollten sich die Breisgauer gegen Genk durchsetzen, ermitteln Celta Vigo und Olympique Lyon.
Parallel wird Aston Villa gegen den OSC Lille gelost.
+++ Update 13:16 Uhr: Nottingham gegen Midtjylland +++
Der Premier-League-Klub FC Nottingham Forest muss nach Dänemark zum FC Midtjylland. Panathinaikos Athen muss gegen Real Betis Sevilla ran.
+++ Update 13:15 Uhr: Stuttgart bekommt es mit Porto zu tun +++
Hammerlos für den VfB Stuttgart: Der Portugiese Maniche hat den FC Porto für den VfB ausgelost.
Im anderen Duell trifft Ferencvaros Budapest auf den SC Braga.
+++ Update 13:14 Uhr: Freiburg trifft auf Genk +++
Der SC Freiburg bekommt es im Achtelfinale der Europa League mit dem KRC Genk zu tun. Die AS Roma trfft auf den FC Bologna im italienischen Duell.
+++ Update 13:00 Uhr: Die Ziehung beginnt gleich +++
Ab 13 Uhr beginnt die Zeremonie in Nyon.
Erfahrungsgemäß werden die Kugeln erst nach einem ausgiebigen Recap der vergangenen Spielrunde gezogen.