+++ Update: 3. März, 12:20 Uhr: Engländer pfeift Hinspiel in der Allianz Arena +++

Europa blickt auf das deutsche Top-Duell zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen. ran versorgt Euch schon vor dem Anpfiff des Champions-League-Krachers mit den wichtigsten Infos im Live-Ticker.

Der Kampf um die Vormachtstellung im deutschen Fußball geht auf europäischer Bühne weiter. Am Mittwochabend (ab 21 Uhr im Liveticker) steigt das Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen.

Beide Teams haben sich nach dem 0:0 beim direkten Aufeinandertreffen im Februar in starker Form gezeigt und ihre Aufgaben in der Bundesliga souverän gemeistert. Doch nur ein Team kann das Ticket für das CL-Viertelfinale lösen.

Beinahe alles ist angerichtet für Jamal Musiala vs. Florian Wirtz, Vincent Kompany vs. Xabi Alonso und vor allem Bayern vs. Bayer. Doch noch gibt es auf beiden Seiten spannende Personalfragen zu klären, vielleicht ja auf den Pressekonferenzen im Vorfeld der Partie.

ran versorgt Euch mit allen Updates vor dem Anpfiff.