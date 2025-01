Champions League: FC Bayern trotz Dominanz nur in den Playoffs - Statistiken zur Ligaphase

Der FC Bayern schafft es trotz teilweise herausragender Zahlen nur in die Playoffs, ein BVB-Stürmer steht in der Champions-League-Torschützenliste ganz oben und der schnellste Spieler ist in Manchester unterwegs. ran liefert die Statistiken zur Ligaphase.

Die neu eingeführte Ligaphase der Champions League ging am Mittwochabend zu Ende und hielt einige Überraschungen parat.

So schafften es der OSC Lille und Aston Villa direkt in das Achtelfinale, wohingegen der FC Bayern, Real Madrid und Manchester City in den Playoffs nachsitzen müssen.

Bevor mit der Auslosung der CL-Playoffs am Freitag der Blick endgültig auf die bevorstehende K.o.-Phase geht, blickt ran nochmal auf die vergangenen CL-Monate zurück. Genauer gesagt: auf die Statistiken zur Ligaphase.

Welcher Torhüter hielt die meisten Bälle? Welche Teams begangen die meisten Fouls? Welcher Klub spielte am häufigsten zu null und wer hatte das Leder am meisten in den eigenen Reihen? Nachfolgend gibt's die Antworten (Quelle: uefa.com).