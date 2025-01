Die Ligaphase der Champions League ist beendet - und für die Bundesliga ist das Ergebnis ernüchternd. Mit dem eigenen Anspruch hat das nur wenig zu tun. Ein Kommentar.

Von Chris Lugert

Das war sie also, die reformierte Vorrunde der Champions League. 36 Mannschaften, acht Spieltage, eine Tabelle - Spannung bis zum Schluss. Den Fans wurde auf jeden Fall mehr geboten als die teils extreme Langeweile, die in den Gruppenphasen immer wieder am letzten Spieltag zu spüren war, wenn es sportlich um nichts mehr ging.

Das war dieses Jahr anders. Doch was auch anders war: das Abschneiden der deutschen Mannschaften. Denn so erfolgreich der Modus aus neutraler Sicht war, so schwach fällt die Bilanz der Bundesliga aus.

Die deutsche Eliteliga sieht sich eigentlich zu Recht im Kreis der europäischen Top-Nationen. Immerhin war die Bundesliga in der Vorsaison die zweitbeste Liga im Europapokal, was dem deutschen Oberhaus einen fünften Startplatz in der Champions League verschaffte.

Der FC Bayern München als einer der größten europäischen Klubs, Borussia Dortmund als Vorjahresfinalist, Bayer Leverkusen als amtierender deutscher Double-Sieger, RB Leipzig mit all den Ambitionen im Verein und der VfB Stuttgart als spannender Underdog mit einer gewaltigen Kulisse im Rücken - dieses Starterfeld machte Hoffnung und weckte Vorfreude.

Nach acht Spieltagen jedoch hat das sportliche Image der Bundesliga einen Kratzer abbekommen. Nur Leverkusen hat es direkt ins Achtelfinale geschafft, der BVB und Bayern müssen in die Playoffs - und Leipzig sowie Stuttgart haben bereits Feierabend im europäischen Wettbewerb.