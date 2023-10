Leroy Sane

Bereitet in der 16. Minute mustergültig die erste gute Bayern-Chance vor, doch Kane vergibt. Streut in der Folge zu viele Leichtsinnsfehler ein. Insgesamt weniger auffällig als in den vergangenen Spielen. Wird in der 77. Minute ausgewechselt. ran-Note: 4 © Eibner