Beim türkischen Champion saß Neuzugang Sané überraschend nur auf der Bank. Gündogan wirkte 75 Minuten mit. Zum Auftakt hatte Galatasaray noch mit 1:5 bei Eintracht Frankfurt verloren.

Galas Rekordneuzugang Victor Osimhen erzielte per Foulelfmeter (16.) den einzigen Treffer am Bosporus, zuvor hatte der ehemalige Leipziger Dominik Szoboszlai Baris Yilmaz im Strafraum mit der Hand im Gesicht getroffen. Trotz größerer Spielanteile wurde Liverpool nur selten gefährlich, Wirtz blieb erneut blass. Kurz vor Schluss nahm Schiedsrichter Clément Turpin einen Foulelfmeter für die Engländer nach Ansicht der TV-Bilder noch zurück.

Die Reds verloren am zweiten Spieltag der Ligaphase überraschend bei Galatasaray Istanbul um den früheren DFB-Kapitän Ilkay Gündogan und Leroy Sané nach einem schwachen Auftritt mit 0:1 (0:1).

Inter souverän, Chelsea schlägt Ex-Coach Mourinho

Inter Mailand feierte seinen zweiten Sieg, der unterlegene Finalist der Vorsaison hatte beim 3:0 (2:0) keine Probleme mit dem tschechischen Meister Slavia Prag. Startrainer José Mourinho musste bei seiner Rückkehr an die Stamford Bridge mit Benfica Lissabon ein 0:1 (0:1) beim Klub-Weltmeister FC Chelsea hinnehmen.

Inter brachte ein Doppelschlag in der ersten Halbzeit auf die Siegerstraße: Der argentinische Weltmeister Lautaro Martínez (30.) und Denzel Dumfries (34.) trafen, Martínez (65.) legte mit seinem zweiten Treffer nach.

In London gingen die Blues, die am ersten Spieltag 1:3 beim FC Bayern unterlegen waren, durch ein Eigentor von Richard Ríos (18.) in Führung. Anschließend wehrte sich Mourinhos Benfica zwar, der Ausgleich gelang aber nicht mehr. In der sechsten Minute der Nachspielzeit schickte der deutsche Referee Daniel Siebert Chelseas Joao Pedro mit Gelb-Rot vom Platz. Mourinho hatte mit Chelsea in zwei Amtszeiten (2004 bis 2007, 2013 bis 2015) dreimal die Premier League gewonnen.

Olympique Marseille fügte Ajax Amsterdam beim 4:0 (3:0) die zweite Niederlage zu. Der FK Bodö/Glimt verspielte nach einer 2:0-Führung noch den ersten Sieg in der Königsklasse der Vereinsgeschichte, am Ende musste sich der norwegische Neuling mit einem 2:2 (0:0) gegen Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur begnügen.

In den frühen Spielen bescherte Kylian Mbappé dem Rekordsieger Real Madrid den zweiten Sieg. Der französische Starstürmer traf beim 5:0 (1:0) in Kasachstan bei Qairat Almaty dreifach (25., Foulelfmeter/52./73.). Die weiteren Treffer erzielten Eduardo Camavinga (83.) und Brahim Díaz (90.+3). Atalanta Bergamo bezwang den FC Brügge nach Rückstand mit 2:1 (0:1).