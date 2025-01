Linkin Park sollen in der Halbzeit des Champions-League-Finals 2025 in der Münchner Allianz Arena für Unterhaltung sorgen.

Die Finalisten des Champions-League-Finals 2025 stehen naturgemäß noch nicht fest. Wohl aber der Show-Act für die Halbzeit-Show bei der Neuauflage des "Finale dahoam" in der Münchner Allianz Arena.

Wie die englische "Sun" berichtet wird die US-Rockband Linkin Park am 31. Mai 2025 ihre Welttournee unterbrechen, um beim Finale der Königsklasse aufzutreten.

"Linkin Park haben einen Deal unterzeichnet", wird ein Insider zitiert. Die Band wird in München ihre größten Hits und neue Songs des Comeback-Albums "From Zero" zum Besten geben. Im vergangenen Jahr hatte Lenny Kravitz das Stadion zum Finale zum Kochen gebracht.

Eine offizielle Bestätigung der Uefa gibt es noch nicht.