Erst im vergangenen Mai wurde das Champions-League-Finale in München ausgetragen. Schon in wenigen Jahren wird die bayerische Landeshauptstadt offenbar erneut Schauplatz des Endspiels.

Dem FC Bayern München winkt offenbar in wenigen Jahren erneut die Chance auf ein "Finale dahoam" in der Champions League. Wie die UEFA am Freitag mitteilte, ist München der einzige Bewerber für die Austragung des Champions-League-Finales 2028.

Allerdings teilte der Verband mit, dass die bayerische Landeshauptstadt bislang einzig die vorgesehene Interessenbekundung abgegeben habe. Diese sei aber nicht bindend, bis zum 10. Juni 2026 müsse die Stadt noch offizielle Bewerbungsunterlagen einreichen. Da es jedoch keinen Konkurrenten gibt, scheint die offizielle Vergabe nur eine Formsache zu sein.

Erst im vergangenen Mai war die Allianz Arena Schauplatz des Endspiels zwischen Paris Saint-Germain und Inter Mailand, das die Franzosen mit 5:0 gewannen und damit den Rekord für den höchsten Sieg in einem Endspiel des wichtigsten Fußball-Europapokals aufstellten.