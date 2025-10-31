Fußball
Champions League: Finale 2028 steigt wohl erneut in München
- Veröffentlicht: 31.10.2025
- 15:09 Uhr
- Chris Lugert
Erst im vergangenen Mai wurde das Champions-League-Finale in München ausgetragen. Schon in wenigen Jahren wird die bayerische Landeshauptstadt offenbar erneut Schauplatz des Endspiels.
Dem FC Bayern München winkt offenbar in wenigen Jahren erneut die Chance auf ein "Finale dahoam" in der Champions League. Wie die UEFA am Freitag mitteilte, ist München der einzige Bewerber für die Austragung des Champions-League-Finales 2028.
Allerdings teilte der Verband mit, dass die bayerische Landeshauptstadt bislang einzig die vorgesehene Interessenbekundung abgegeben habe. Diese sei aber nicht bindend, bis zum 10. Juni 2026 müsse die Stadt noch offizielle Bewerbungsunterlagen einreichen. Da es jedoch keinen Konkurrenten gibt, scheint die offizielle Vergabe nur eine Formsache zu sein.
Erst im vergangenen Mai war die Allianz Arena Schauplatz des Endspiels zwischen Paris Saint-Germain und Inter Mailand, das die Franzosen mit 5:0 gewannen und damit den Rekord für den höchsten Sieg in einem Endspiel des wichtigsten Fußball-Europapokals aufstellten.
München bereits fünfmal Final-Gastgeber
Insgesamt war München bislang bereits fünfmal Austragungsort des Endspiels der Königsklasse. 1979, 1993 und 1997 fand das Spiel im Olympiastadion statt, 2012 gab es die Premiere in der Allianz Arena, als der FC Bayern auf dramatische Art und Weise gegen den FC Chelsea verlor.
Für das Champions-League-Finale 2029 gibt es unterdessen zwei Anwärter. Sowohl London mit dem Wembley Stadium als auch Barcelona mit dem renovierten Camp Nou haben ihren Hut in den Ring geworfen. Die offizielle Vergabe soll im September 2026 erfolgen. Das Endspiel der laufenden Saison findet in Budapest statt, 2027 steigt es in Madrid.