Real Madrid setzt sich durch einen umstrittenen Handelfmeter in der Champions League gegen Olympique Marseille durch. Superstar Kylian Mbappe äußert sich nach der Partie zur verwirrenden Regel. Xabi Alonso winkte erleichtert ins weite Rund des Estadio Santiago Bernabeu, auch Matchwinner Kylian Mbappe pustete mehrmals kräftig durch. Titelverteidiger Real Madrid hat nach einer "Dummheit" und einem mehr als fragwürdigen Handelfmeter einen erfolgreichen Start in die neue Champions-League-Saison hingelegt und damit Kurs auf Titel Nummer 16 in der Königsklasse genommen. "Das ist die DNA von Real Madrid. Egal was passiert, man kann immer gewinnen", sagte Doppeltorschütze Mbappe (29., 81.) nach dem verdienten, aber letztendlich doch glücklichen 2:1 (1:1)-Sieg gegen Olympique Marseille bei "Canal+": "Du musst an dich selbst und deine Teamkollegen glauben. Nach der Roten Karte war keiner im Team gestresst. Wir wollten weiter pushen und bereit sein, den Fans den Sieg zu schenken." BVB-Noten: Kobel überragend, Bensebaini tragisch

Real Madrid: Trent Alexander-Arnold verletzt Dabei ging der Abend zunächst ziemlich schlecht los. Real-Neuzugang Trent Alexander-Arnold musste schon nach drei Minuten verletzt vom Platz, nach einem Aussetzer von Arda Güler gingen die Gäste durch Timothy Weah (22.) in Führung. Doch wieder einmal machte Mbappe den Unterschied - und das in Unterzahl. "Der Platzverweis war von unserer Seite vermeidbar, es ist schade - und wir werden darüber reden müssen", sagte Alonso nach seinem erfolgreichen Königsklassen-Debüt als Real-Trainer bei Movistar über die "Dummheit" (Marca) von Kapitän Dani Carvajal, der nach seinem Kopfstoß gegen Marseille-Keeper Geronimo Rulli mit der Roten Karte vom Platz musste (72.). "Die andere Sache ist, was der Schiedsrichter gepfiffen hat."

