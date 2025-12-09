- Anzeige -

Bisseck bei Inter früh eingewechselt Inter musste früh wechseln, der ehemalige Kölner Yann Aurel Bisseck kam schon nach 31 Minuten für Francesco Acerbi. Der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer kassierte den vermeintlichen Führungstreffer der Reds durch Ibrahima Konaté nach minutenlanger Überprüfung wieder ein, weil Vorlagengeber Hugo Ekitiké der Ball zuvor an die Hand gesprungen war (32.). Nationalspieler Wirtz durfte erst in der zweiten Halbzeit mitwirken (68.) - und holte nach einem Ziehen von Alessandro Bastoni den Elfmeter raus.

Liverpool schob sich durch den vierten Sieg im sechsten Spiel der Ligaphase vorläufig auf Rang acht. Inter ist vor den Mittwochsspielen punktgleicher Fünfter.

Rückschlag für Sane und Galatasaray Einen Rückschlag im Rennen um die Top acht kassierten Leroy Sané und Ilkay Gündogan mit Galatasaray Istanbul. Bei der AS Monaco um Thilo Kehrer verloren die Türken mit 0:1 (0:0). Folarin Balogun erzielte den entscheidenden Treffer (68.), beide Teams stehen nun bei neun Punkten. Für Gala ließ Starstürmer Victor Osimhen jeweils auf Vorarbeit von Sané beste Möglichkeiten liegen (16./36.), für die Franzosen verschoss der ehemalige Gladbacher Denis Zakaria noch einen Foulelfmeter (50.).

