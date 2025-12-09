Champions League
Champions League: Liverpool jubelt auch dank Florian Wirtz bei Inter Mailand - Galatasaray und Leroy Sane verlieren in Monaco
- Aktualisiert: 09.12.2025
- 23:15 Uhr
- SID
Auch dank Joker Florian Wirtz hat der kriselnde FC Liverpool nach dem öffentlichen Theater um Superstar Mohamed Salah in der Champions League den erhofften Befreiungsschlag gelandet.
Florian Wirtz holte nach seiner Einwechslung den Elfmeter raus, den Dominik Szoboszlai zum 1:0 (0:0)-Sieg des FC Liverpool bei Inter Mailand verwandelte (88.). Nach nur einem Sieg aus den letzten sechs Pflichtspielen durften die Reds spät aufatmen.
Dabei begann die Reise nach Mailand mit viel Ärger. Salah hatte beim 3:3 bei Leeds United am Wochenende zum dritten Mal hintereinander nicht in der Startelf gestanden und wurde auch nicht eingewechselt.
Nach der Partie erhob der Ägypter schwere Vorwürfe gegen den Verein und Teammanager Arne Slot und wurde wegen seiner aufsehenerregenden Wutrede für Dienstag aus dem Königsklassen-Kader gestrichen.
Bisseck bei Inter früh eingewechselt
Inter musste früh wechseln, der ehemalige Kölner Yann Aurel Bisseck kam schon nach 31 Minuten für Francesco Acerbi. Der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer kassierte den vermeintlichen Führungstreffer der Reds durch Ibrahima Konaté nach minutenlanger Überprüfung wieder ein, weil Vorlagengeber Hugo Ekitiké der Ball zuvor an die Hand gesprungen war (32.).
Nationalspieler Wirtz durfte erst in der zweiten Halbzeit mitwirken (68.) - und holte nach einem Ziehen von Alessandro Bastoni den Elfmeter raus.
Liverpool schob sich durch den vierten Sieg im sechsten Spiel der Ligaphase vorläufig auf Rang acht. Inter ist vor den Mittwochsspielen punktgleicher Fünfter.
Rückschlag für Sane und Galatasaray
Einen Rückschlag im Rennen um die Top acht kassierten Leroy Sané und Ilkay Gündogan mit Galatasaray Istanbul. Bei der AS Monaco um Thilo Kehrer verloren die Türken mit 0:1 (0:0).
Folarin Balogun erzielte den entscheidenden Treffer (68.), beide Teams stehen nun bei neun Punkten. Für Gala ließ Starstürmer Victor Osimhen jeweils auf Vorarbeit von Sané beste Möglichkeiten liegen (16./36.), für die Franzosen verschoss der ehemalige Gladbacher Denis Zakaria noch einen Foulelfmeter (50.).
Die PSV Eindhoven mit dem ehemaligen Bayern-Profi Paul Wanner in der Startelf ging gegen Atlético Madrid zwar in Führung, verlor am Ende aber mit 2:3 (1:1).
Atalanta Bergamo besiegte den FC Chelsea mit 2:1 (0:1).
Tottenham Hotspur gewann auch dank eines Elfmetertreffers des ehemaligen Leipzigers Xavi Simons (79.) mit 3:0 (1:0) gegen Slavia Prag.