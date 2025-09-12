- Anzeige -
- Anzeige -
Champions League

Champions League 25/26 live: TV-Übertragung, Streams, Spielplan und Ergebnisse - wer zeigt welche Matches?

  • Aktualisiert: 13.03.2026
  • 08:36 Uhr
  • ran.de

Die Champions-League-Saison läuft. Wann stehen die Spieltage an? Wer ist überhaupt dabei? Und wo kann man die Spiele im TV verfolgen?

Wer stößt Paris Saint-Germain vom Thron? Oder können die Franzosen ihren Champions-League-Titel verteidigen? Die neue Spielzeit in der europäischen Königsklasse wird Antworten parat haben!

Wie schon im vergangenen Jahr geht die Champions League erneut mit einer aus 36 Teams bestehenden Ligaphase los, bevor die K.o.-Phase ansteht.

- Anzeige -
- Anzeige -
Champions League: Highlights kostenlos via Joyn streamen
imago images 1045803939

HIER KOSTENLOS STREAMEN: Highlights des Champions-League-Spieltages

Immer mittwochs in CL-Wochen um 23:15 Uhr im ZDF-Stream via Joyn kostenfrei gucken

- Anzeige -

In der Ligaphase trafen die Teams auf jeweils acht Vereine und absolvieren jeweils vier Heim- und Auswärtsspiele. Die acht besten Teams qualifizierten sich direkt für das Achtelfinale, die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 kämpften in Playoffs um die restlichen Achtelfinalplätze.

Aus Deutschland waren der FC Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt dabei.

ran hat die wichtigsten Informationen zur Königsklasse zusammengefasst

- Anzeige -

Champions League 2025/26 im Free-TV live: Kaum Spiele - aber Highlights

Die Königsklasse wird 2025/26 kaum im Free-TV übertragen. Sicher ist: Mindestens das Finale wird auch in diesem Jahr vom ZDF gezeigt.

Wer nicht bereit ist, Geld in ein Pay-TV-Abo zu investieren, kann die Champions League trotzdem verfolgen: Das ZDF zeigt immer Mittwoch ab 23 Uhr die Highlights der deutschen Spiele und die Zusammenfassung der wichtigsten anderen Partien.

Einen kostenlosen ZDF-Livestream gibt es hier bei Joyn.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Champions League live im Pay-TV, Livestream: Wer zeigt welche Spiele?

Die Rechte für die Übertragung der Königsklasse liegen weiterhin beim Streamingdienst DAZN, ausgewählte Partien laufen auch beim Pay-TV-Sender des Anbieters.

Weiterhin zeigt Amazon Prime Video einzelne Spiele im Livestream. Liveticker zu allen Spielen findet ihr wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Champions League am Dienstag live im TV & Stream

FC Arsenal vs. Bayer Leverkusen - Amazon Prime

Sporting vs. Bodö/Glimt - DAZN

Manchester City vs. Real Madrid - DAZN

FC Chelsea vs. Paris Saint-Germain - DAZN

- Anzeige -

UEFA Champions League 25/26 live: Termine für die Ligaphase und die K.o.-Phase

  • 1. Spieltag: 16.-18. September 2025
  • 2. Spieltag: 30. September-1. Oktober 2025
  • 3. Spieltag: 21./22. Oktober 2025
  • 4. Spieltag: 4./5. November 2025
  • 5. Spieltag: 25./26. November 2025
  • 6. Spieltag: 9./10. Dezember 2025
  • 7. Spieltag: 20./21. Januar 2026
  • 8. Spieltag: 28. Januar 2026
  • Play-offs der K.-o.-Phase: 17./18. & 24./25. Februar 2026
  • Achtelfinale: 10./11. & 17./18. März 2026
  • Viertelfinale: 7./8. & 14./15. April 2026
  • Halbfinale: 28./29. April & 5./6. Mai 2026
  • Finale: 30. Mai 2026 (Budapest)
- Anzeige -

Champions-League-Ligaphase live: Wie ist der Modus?

Erneut sind 36 Teams dabei. In der ersten Phase - der Ligaphase - hat jede Mannschaft acht Partien. Vier davon im eigenen Stadion, vier auswärts.

Duelle mit Kontrahenten aus dem eigenen Verband sind eigentlich nicht vorgesehen, können aber stattfinden, wenn eine Liga mehr als vier Teilnehmer stellt und nur so eine Patt-Situation verhindert werden kann.

Anders als zuvor werden die Teams nicht in Gruppen einsortiert, sondern alle 36 in einer Tabelle zusammengefasst. Die ersten acht sind nach den Ligaspielen direkt für das Achtelfinale qualifiziert, die Teams auf den Plätzen neun bis 16 treten in K.o.-Runden-Playoffs in einem Hin- und Rückspiel gegen ein Team auf den Plätzen 17 bis 24 an. Die acht Sieger ziehen dann ebenfalls in das Achtelfinale ein, ab dem es gegen einen Klub aus der Top 8 im gewohnten Modus weitergeht.

- Anzeige -

Wie seht die aktuelle CL-Tabelle aus?

- Anzeige -
#MannschaftMannschaftMannschaftSp.SUNToreDiff.Pkt.
1Arsenal FCArsenal FCArsenalARS880023:41924
2Bayern MünchenBayern MünchenFC BayernFCB870122:81421
3Liverpool FCLiverpool FCLiverpoolLIV860220:81218
4Tottenham HotspurTottenham HotspurTottenhamTOT852117:71017
5FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR851222:14816
6Chelsea FCChelsea FCChelseaCHE851217:10716
7Sporting CPSporting CPSporting CPSCP851217:11616
8Manchester CityManchester CityMan CityMCI851215:9616
9Real MadridReal MadridReal MadridRMA850321:12915
10Inter MailandInter MailandInterINT850315:7815
11Paris Saint-GermainParis Saint-GermainParis SGPSG842221:111014
12Newcastle UnitedNewcastle UnitedNewcastleNEW842217:71014
13Juventus TurinJuventus TurinJuventusJUV834114:10413
14Atlético MadridAtlético MadridAtléticoATM841317:15213
15AtalantaAtalantaAtalantaATA841310:10013
16Bayer LeverkusenBayer LeverkusenLeverkusenB04833213:14-112
17Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB832319:17211
18Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOlympiakosOLY832310:14-411
19FC BrüggeFC BrüggeFC BrüggeBRU831415:17-210
20GalatasarayGalatasarayGalatasarayGAL83149:11-210
21AS MonacoAS MonacoAS MonacoMON82428:14-610
22Qarabağ FKQarabağ FKQarabağ FKQAR831413:21-810
23FK Bodø/GlimtFK Bodø/GlimtBodø/GlimtBOD823314:15-19
24SL BenficaSL BenficaSL BenficaSLB830510:12-29
25Olympique MarseilleOlympique MarseilleMarseilleOM830511:14-39
26Pafos FCPafos FCPafos FCPAF82338:11-39
27Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseSt. GilloiseUSG83058:17-99
28PSV EindhovenPSV EindhovenPSV EindhovenPSV822416:1608
29Athletic ClubAthletic ClubAthleticATH82249:14-58
30SSC NeapelSSC NeapelSSC NeapelSSC82249:15-68
31FC KopenhagenFC KopenhagenKopenhagenFCK822412:21-98
32Ajax AmsterdamAjax AmsterdamAjaxAJA82068:21-136
33Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtE. FrankfurtSGE811610:21-114
34Slavia PrahaSlavia PrahaSlavia PrahaSLP80355:19-143
35Villarreal CFVillarreal CFVillarrealVIL80175:18-131
36FK KairatFK KairatFK KairatKAI80177:22-151
  • Nächste Runde
  • Playoffs
- Anzeige -

Champions League live: Welche Teams sind für die Ligaphase qualifiziert?

  • England: FC Liverpool, FC Arsenal, Manchester City, FC Chelsea, Tottenham Hotspur, Newcastle United
  • Spanien: FC Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, FC Villarreal, Athletic Bilbao
  • Italien: SSC Neapel, Inter Mailand, Atalanta Bergamo, Juventus Turin
  • Deutschland, FC Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt
  • Frankfurt: Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, AS Monaco
  • Niederlande: PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam
  • Belgien: Union Saint-Gilloise, FC Brügge
  • Portugal: Sporting Lissabon, Benfica Lissabon
  • Dänemark: FC Kopenhagen
  • Türkei: Galatasaray Istanbul
  • Tschechien: Slavia Prag
  • Griechenland: Olympiakos Piräus
  • Kasachstan: Kairat Almaty
  • Norwegen: FK Bodo/Glimt
  • Aserbaidschan: FK Qarabag
  • Zypern: Pafos FC

Champions League live: Wie viel Geld ist im Spiel?

2,467 Milliarden Euro schüttet die UEFA in dieser Saison an die Teilnehmer aus. Das Startgeld für jeden Klub beträgt 18,62 Millionen Euro, hinzu kommen Ergebnisprämien.

Pro Sieg erhalten die Vereine 2,1 Millionen und pro Unentschieden 0,7 Millionen, nicht verteilte Beiträge aus diesem Topf (insgesamt 914 Millionen Euro) werden gemäß der Endplatzierung proportional an die Teams vergeben.

Neben einer sogenannten Platzprämie von 275.000 für den Letzten bis zu knapp zehn Millionen für den Ersten der Ligaphase erhalten die Teams auf den Plätzen 1 bis 8 weitere zwei Millionen, die auf den Plätzen 9 bis 16 eine Million. Zusammen mit den möglichen Einnahmen aus der K.o.-Phase sind so im Maximalfall über 110 Millionen Euro nur durch UEFA-Prämien möglich. Hinzu kommen Zuschauereinnahmen und die Einnahmen aus dem Marktpool.

- Anzeige -
- Anzeige -

Das Wichtigste in Kürze

  • Alle News zur Champions League

  • Champions League: Die größten Kader-Überraschungen der Top-Teams

Mehr News zur Champions League
Serge Gnabry of F.C. Bayern Munchen celebrates after scoring the goal of 0-3 during the UEFA Champions League 2025 26 League Round of 16 First Leg match between Atalanta B.C. v Bayern Munchen at th...
News

FC Bayern vs. Atalanta Bergamo live: Champions League im TV, Livestream und im Liveticker

  • 13.03.2026
  • 08:23 Uhr
Gianluca Scamacca of Atalanta BC in action during the UEFA Champions League 2025 2026 16 first Leg match between Atalanta BC and FC Bayern Monaco, on 10 of March 2026, at New balance Arena stadium ...
News

Für den FC Bayern gibt es jetzt nur noch den Titel

  • 13.03.2026
  • 08:13 Uhr
courtois
News

Courtois kritisiert Medien: "Ihr denkt, das sei ein Kindergarten“

  • 12.03.2026
  • 19:19 Uhr
imago images 1074042393
News

Bayerns Urbig: Kostet ihn die Verletzung die WM?

  • 12.03.2026
  • 18:55 Uhr
Pedro Neto (l.) schubste einen Balljungen
News

Balljungen geschubst: UEFA ermittelt gegen Chelseas Neto

  • 12.03.2026
  • 18:46 Uhr
DFB-Kapitän Joshua Kimmich
News

Kimmich und Olise: Keine UEFA-Untersuchungen

  • 12.03.2026
  • 18:38 Uhr
MICHAEL OLISE, JOSHUA KIMMICH, Bayern Monaco, Champions League, 2025-26, Atalanta vs Bayern Munchen 1-6, 10-03-2026, Esultanza, Celebration, Jubel CHAMPIONS LEAGUE 2025-26 ATALANTA-BAYERN MONACO 1-6
News

Nach Zeitspiel: Kimmich und Olise wohl nicht länger gesperrt

  • 12.03.2026
  • 18:00 Uhr
Kinsky
News

Ausgewechselter Kinsky: "Vom Traum zum Albtraum"

  • 12.03.2026
  • 17:09 Uhr
Manchester City FC s coach Pep Guardiola during Champions League 2025 2026, Round of 16 1st leg match. March 11 ,2026. (20260311109)
News

Kommentar: Guardiolas Zeit muss jetzt zu Ende sein

  • 12.03.2026
  • 15:23 Uhr
imago images 1074051507
News

Ex-Referee befürchtet Sperre für Bayern-Stars

  • 12.03.2026
  • 11:02 Uhr