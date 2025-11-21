- Anzeige -
champions league

Champions League: Luis Diaz vom FC Bayern für drei Spiele gesperrt - legt München Berufung ein?

  • Aktualisiert: 21.11.2025
  • 19:41 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Luis Diaz wird wegen seines Fouls an Achraf Hakimi für drei Spiele in der Champions League gesperrt. Die Bayern waren am Vormittag noch von einer deutlich milderen Strafe ausgegangen.

Schock-Urteil für den FC Bayern! Die Münchner müssen fast die komplette restliche Ligaphase der Champions League ohne Luis Diaz auskommen.

Denn die UEFA sperrte den Kolumbianer nach der Roten Karte in der Partie bei Paris Saint-Germain für drei Partien. Damit wäre er erst wieder Ende Januar im letzten Vorrundenspiel der Königsklasse einsetzbar

Kurios: Bei der Pressekonferenz am Freitagvormittag hatte sich Trainer Vincent Kompany auf eine entsprechende Nachfrage noch sehr gelassen geäußert.

"Meine Information ist: ein Spiel. Ich wäre wirklich enttäuscht, wenn meine Information nicht richtig ist", sagte der Belgier mit einem Lächeln.

Auch Sportdirektor Christoph Freund ging von einem Spiel Sperre für Diaz aus.

Sperre gegen Diaz: Gehen die Bayern dagegen vor?

Wie die "Bild" berichtet, hat der Verein bereits die Begründung des Urteils angefordert und behält sich eine Berufung dagegen vor.

Diaz hatte beim 2:1-Sieg der Münchner in Paris am vergangenen Champions-League-Spieltag Achraf Hakimi von hinten heftig gefoult und sah die Rote Karte, nachdem er zuvor mit einem Doppelpack für die Führung der Bayern gesorgt hatte.

