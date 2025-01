Manchester City wankte bedenklich, vermied letztlich aber das Fiasko und steht in den Playoffs der Champions League. Dort wartet nun aber ein Kracher.

Debakel verhindert: Englands Meister Manchester City hat das sensationelle Aus nach der Ligaphase der Champions League gerade so abgewendet und auf den letzten Drücker das Ticket für die Play-offs gelöst - bekommt es dort aber mit einem anderen europäischen Schwergewicht zu tun.

Das Starensemble von Teammanager Pep Guardiola zitterte sich am Dienstag vor heimischem Publikum zu einem 3:1 (0:1)-Erfolg gegen den FC Brügge und sprang als Tabellen-22. in die Zwischenrunde. Dort wartet Bayern München oder Real Madrid.

Mateo Kovacic (53.), ein Eigentor von Joel Ordonez (65.) und Savinho (77.) drehten die Partie zugunsten der Cityzens. Raphael Onyedika (45.) hatte Brügge, das ebenfalls in der Zwischenrunde steht, in Manchester in Führung gebracht.