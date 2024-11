Champions League:  Manchester City und Real Madrid gehen unter

Üble Blamagen für Real Madrid und Manchester City: Der Titelverteidiger verliert deutlich gegen AC Milan, Manchester City geht gegen Sporting Lissabon unter.

Titelverteidiger Real Madrid hat in der Champions League erneut gepatzt. Gegen die AC Mailand kassierte der Rekordsieger beim 1:3 (1:2) schon die zweite Pleite in der Ligaphase und nach dem krachenden 0:4 gegen den FC Barcelona im Liga-Clasico die zweite Pflichtspielniederlage nacheinander. In der Tabelle liegt Real, das schon gegen OSC Lille (0:1) überraschend verloren hatte, nach vier Spielen nur im Mittelfeld - und musste sich zu Hause Pfiffe gefallen lassen.

Der deutsche Innenverteidiger Malick Thiaw (12.), Alvaro Morata (39.) und Tijjani Reijnders (73.) trafen für Milan. Madrid, mit dem deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf, glich zwischenzeitlich durch einen Foulelfmeter von Vinicius Junior aus (23.).

Trainer Ruben Amorim ärgerte derweil seinen künftigen Rivalen in England gewaltig. Gegen Manchester City, Stadtrivale von Amorims neuem Klub Manchester United, siegte er mit Sporting Lissabon völlig überraschend mit 4:1 (1:1) und verabschiedete sich mit großem Jubel. Amorim betreut Sporting noch bis zur kommenden Länderspielpause, der Triumph gegen den englischen Champion war sein letztes Heimspiel im Estadio Jose Alvalade.

Phil Foden (4.) brachte City in Führung, Dreierpacker Viktor Gyökeres (38./49., Foulelfmeter/81., Foulelfmeter) und Maximiliano Araujo (46.) drehten das Spiel. Stürmerstar Erling Haaland schoss einen Handelfmeter an die Latte (69.).

"Der 42-Sekunden-Zusammenbruch von Man City wirft ernste Fragen für Pep Guardiola auf. Manchester City musste eines der schlechtesten Ergebnisse in den neun Jahren unter der Leitung von Guardiola einstecken, als City von Sporting gedemütigt wurde.", schrieb die "Manchester Evening News" nach dem Spiel.