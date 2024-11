BVB gegen Sturm Graz: Die Noten und Einzelkritiken der Stars von Borussia Dortmund

Hellwach in der Anfangsphase, belebt das Spiel nach vorn von der rechten Seite enorm, bringt zudem immer wieder gefährliche Flanken in den Strafraum. Da er aber der einzige "Trick" des BVB im Spiel nach vorn ist, stellt sich Graz auch relativ schnell auf ihn ein. Dennoch: Groß arbeitet viel und hart und kann letztendlich nur wenig besser machen. ran -Note: 2

Kommt mit einigen guten Zweikämpfen direkt positiv in die Partie. Im Spielaufbau ist der Kapitän gewohnt wechselhaft, vermeidet jedoch klare Fehler. Schwimmt in der insgesamt wenig geforderten Abwehr des BVB so mit. Lässt seinen Gegenspieler relativ frei zum Kopfball kommen, als Graz mit der ersten guten Chance beinahe das 0:1 schießt (71.). ran -Note: 4

In den ersten 20 Minuten mit zwei leichteren Unsicherheiten, aber auch mit einigen guten Verlagerungen. Kommt dann auch defensiv zunehmend besser in die Partie und stoppt einige Konter der Österreicher. Hält die auf dem Zahnfleisch gehende Defensive zusammen und übernimmt viel Verantwortung. Gerade im zweiten Durchgang hätte es aber deutlich mehr seiner Impulse gebraucht. ran -Note: 3

Im Spielaufbau hat er zunächst einige gute Ideen und findet zwischen den Linien häufig einen Mitspieler. Dennoch ist sein Einfluss in den vorderen Dritteln eher gering, weil Dortmund vor allem über die rechte Seite spielt. Wird so auch im Spielverlauf immer blasser. Defensiv wird er von Graz nicht wirklich auf die Probe gestellt. Als die Österreicher erstmals richtig gefährlich über seine Seite werden, sieht er im Laufduell und Stellungsspiel direkt schlecht aus (71.). ran -Note: 4

Julian Brandt

Sehr unpräzise zu Beginn. Zwei Angriffe geraten bei ihm ins Stocken, weil er die Kugel vertändelt. Hat seine erste starke Aktion in der 28. Minute, als er die gute Chance von Guirassy mit einem starken Tiefenball einleitet. Von da an ist er drin in der Partie, leitet Angriff um Angriff ein. Ob rechts, in der Mitte oder links: Brandt ist überall anspielbar, dreht auf und bedient seine Mitspieler zielsicher. Nur der entscheidende Punch ist ihm nicht vergönnt. ran-Note: 2