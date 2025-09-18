Club Brügge ist mit dem deutschen U21-Nationalspieler Tresoldi ein perfekter Start in die Champions League hingelegt. Die AS Monaco von Trainer Adi Hütter erlebt einen Abend zum Vergessen.

Auch dank des Premierentreffers von U21-Nationalspieler Nicolò Tresoldi hat der belgische Fußball-Topklub FC Brügge in der Champions League einen Traumstart gefeiert.

Die Mannschaft mit dem ehemaligen Profi von Hannover 96 setzte sich am Donnerstag furios mit 4:1 (3:0) gegen den französischen Vertreter AS Monaco durch.

Monacos Maghnes Akliouche vergab früh einen Foulelfmeter für die Gäste (10.). Besser machte es dann Tresoldi. Der 21-Jährige, der im Sommer von 96 zu Brügge gewechselt war, erzielte bei seinem Debüt in der Königsklasse den Führungstreffer für die Belgier (32.).

Noch vor der Pause brachten dann Raphael Onyedika (39.) und Kapitän Hans Vanaken (42.) das Heimteam klar auf Siegkurs.