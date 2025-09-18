Anzeige
Champions League

Champions League: Nicolo Tresoldi und Club Brügge mit perfektem Start gegen Adi Hütters AS Monaco

  • Aktualisiert: 18.09.2025
  • 21:05 Uhr
  • SID

Club Brügge ist mit dem deutschen U21-Nationalspieler Tresoldi ein perfekter Start in die Champions League hingelegt. Die AS Monaco von Trainer Adi Hütter erlebt einen Abend zum Vergessen.

Auch dank des Premierentreffers von U21-Nationalspieler Nicolò Tresoldi hat der belgische Fußball-Topklub FC Brügge in der Champions League einen Traumstart gefeiert.

Die Mannschaft mit dem ehemaligen Profi von Hannover 96 setzte sich am Donnerstag furios mit 4:1 (3:0) gegen den französischen Vertreter AS Monaco durch.

Monacos Maghnes Akliouche vergab früh einen Foulelfmeter für die Gäste (10.). Besser machte es dann Tresoldi. Der 21-Jährige, der im Sommer von 96 zu Brügge gewechselt war, erzielte bei seinem Debüt in der Königsklasse den Führungstreffer für die Belgier (32.).

Noch vor der Pause brachten dann Raphael Onyedika (39.) und Kapitän Hans Vanaken (42.) das Heimteam klar auf Siegkurs.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Champions League: Der Spielplan

  • Champions League: Die Tabelle

Anzeige

Mamadou Diakhon (75.) erhöhte in Halbzeit zwei. Für Monaco, für das zu Beginn des zweiten Durchgangs Nationalspieler Thilo Kehrer eingewechselt wurde, erzielte das einstige Barcelona-Supertalent Ansu Fati (90.+1) lediglich den Anschlusstreffer.

Für Brügge geht es in der Champions League zunächst am 30. September mit einem Auswärtsspiel beim italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo weiter. Am dritten Spieltag müssen die Belgier dann zum deutschen Rekordmeister Bayern München (22. Oktober).

Mehr News und Videos
imago images 1066602830
News

Eintracht-Fans feiern CL mit riesiger Choreografie

  • 18.09.2025
  • 21:26 Uhr
Einsatz an der Seitenlinie: Bayer-Coach Kasper Hjulmand
News

Drama in der Nachspielzeit: Eigentor rettet Bayer

  • 18.09.2025
  • 21:13 Uhr
Tresoldi trifft für Brügge
News

Tor beim CL-Debüt: Tresoldi und Brügge mit perfektem Start

  • 18.09.2025
  • 20:44 Uhr
Ahead of UEFA Champions League: Eintracht Frankfurt v Galatasaray ISTANBUL, TURKIYE - SEPTEMBER 17: Ilkay Gundogan (L) and Lorey Sane (C) and Mario Lemina (R) of Galatasaray attend training session...
News

Galatasaray: Die neue Star-Truppe auf dem Prüfstand

  • 18.09.2025
  • 16:45 Uhr
GER, 1.FBL. Bayer 04 Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt 12.09.2025, BayArena, Leverkusen, GER, 1.FBL. Bayer 04 Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt, im Bild: die Frankfurter verabschieden sich von de...
News

Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray heute live: Champions League im TV, Livestream und Ticker

  • 18.09.2025
  • 15:54 Uhr
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

Champions League: Die Highlights im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 18.09.2025
  • 15:54 Uhr
03.05.2016, Allianz Arena, Muenchen, GER, UEFA CL, FC Bayern Muenchen vs Atletico Madrid, Halbfinale, Rueckspiel, im Bild der UEFA Championsleague Pokal the UEFA Champios League Trophy during the U...
News

Champions League 2025/26 live: Warum finden heute auch Spiele statt?

  • 18.09.2025
  • 15:52 Uhr
Reece James (FC Chelsea, 24), Trevoh Chalobah (FC Chelsea, 23), Joao Pedro (FC Chelsea, 20) aergert sich ueber das Tor zum 2:0, GER, FC Bayern Muenchen vs FC Chelsea FC, Fussball, UEFA Champions Le...
News

Presse feiert Bayern: "Lektion für den Weltmeister"

  • 18.09.2025
  • 15:50 Uhr
Harry Kane (FC Bayern Muenchen, 09) jubelt ueber das Tor zum 3:1, GER, FC Bayern Muenchen vs FC Chelsea FC, Fussball, UEFA Champions League, Ligaphase, 1. Spieltag, Saison 2025 2026, 17.09.2025 GER...
News

Bayern-Noten: Kane überragt, Tah schwächelt

  • 18.09.2025
  • 15:47 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 heute live: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 18.09.2025
  • 15:43 Uhr