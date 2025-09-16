Am 1. Spieltag der Champions League kommt es zum Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Galatasaray. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker. Update, 18.9, 22:02 Uhr: Halbzeitstand 3:1 Zur Pause führt Eintracht Frankfurt mit 3:1 gegen Galatasaray. Zu Beginn starteten die Hessen eigentlich gut, doch nach einem Konter gingen sie früh in Rückstand. Nach einer etwas zähen Phase mit wenigen Torraumszenen kam nach einer halben Stunde wieder mehr Tempo in die Partie. Durch einen Abwehrfehler kamen die Adlerträger zunächst zum Ausgleich und blieben im Anschluss druckvoll. In der Nachspielzeit gelang der SGE dann sogar der Doppelschlag und drehte diese Begegnung noch vor der Pause. Für Gala wird es mit zwei Toren nun besonders schwer, während Frankfurt sich nun aufs Verteidigen konzentrieren kann.

So seht ihr Frankfurt vs. Galatasaray live im TV und Stream Der 1. Spieltag der Champions League liefert gleich mehrere Highlights. Eines der größten dürfte wohl die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Galatasaray sein. Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray im Liveticker Die Partie in Frankfurt verspricht ein absoluter Stimmungskracher zu werden und scheint nach dem durchaus interessanten Transfersommer der Türken, die unter anderem Ex-Bayern-Star Leroy Sané, Ilkay Gündogan und Victor Osimhen verpflichteten, auch sportlich ein Top-Duell zu werden. Champions League - Das große Power Ranking vor dem Auftakt: Zwei deutsche Teams in Schwierigkeiten? Dabei kann SGE-Trainer Dino Toppmöller womöglich wieder auf Hugo Larsson zurückgreifen. Der Schwede fiel beim Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen (1:3) kurzfristig aus und wurde schmerzlich vermisst. Galatasaray hingegen kommt mit dem Rückenwind aus fünf Siegen in fünf Spielen (15:1 Tore) nach Frankfurt und dürfte erpicht darauf sein, diese Serie auch in der Champions League aufrechtzuerhalten. ran liefert alle Informationen zum CL-Auftakt von Eintracht Frankfurt.

Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray im TV, Stream und Ticker heute live: Wann findet das Champions-League-Topspiel statt? Spiel: Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray

Wettbewerb: Champions League; 1. Spieltag

Datum: 18. September 2025

Uhrzeit: 21:00 Uhr

Austragungsort: Deutsche Bank Park (Frankfurt)

Frankfurt - Galatasaray heute live: Läuft das Topspiel der Champions League im Free-TV? Nein. Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Galatasaray wird nicht im Free-TV übertragen.

Eintracht Frankfurt gegen Galatasaray heute live: Wer zeigt das Champions-League-Spiel im Pay-TV? Das Spiel wird von DAZN im Pay-TV übertragen. Die linearen DAZN-Sender könnt ihr bei einem bereits bestehenden Pay-TV-Vertrag hinzubuchen.

Champions League heute live: Wo kann ich Frankfurt gegen Gala im Livestream sehen? Ebenfalls auf DAZN. Um Zugang zum Livestream zu erhalten, müsst ihr zuvor ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Galatasaray zu Gast in Frankfurt heute live: Wo gibt's einen Liveticker zur Champions League? Entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

