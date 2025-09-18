Anzeige
Champions League

Eintracht Frankfurt: SGE-Fans feiern die Champions League mit Choreografie durch das ganze Stadion

  • Aktualisiert: 18.09.2025
  • 22:14 Uhr
  • ran

Die Fans von Eintracht Frankfurt haben vor dem Spiel gegen Galatasaray eine Choreografie gezeigt, die sich über das ganze Stadion erstreckte. Zuvor wurde bereits Kevin Trapp verabschiedet.

Eintracht Frankfurt ist stimmungsvoll in die Champions League gestartet.

Die Fans der SGE präsentierten vor dem Spiel gegen Galatasaray eine Choreografie in den Vereinsfarben Schwarz und Weiß, die sich über den ganzen Deutsche Bank Park erstreckte.

Die Highlights der Champions League mit u.a. Frankfurt vs. Galatasaray heute ab 23:15 Uhr live auf Joyn!

Zuvor war der mittlerweile zu Paris FC gewechselte Torwart Kevin Trapp offiziell verabschiedet worden. Die Fans hatten den Europa-League-Helden von 2022 mit einem riesigen Spruchband und Sprechchören gefeiert.

ran zeigt die Bilder.

