Nie zuvor war eine Mannschaft in einem Champions-League-Finale so chancenlos wie Inter Mailand gegen Paris St. Germain. Das hat mehrere Gründe. Eine kommentierende Analyse.

Im Gegensatz zu den vorherigen Partien wie im dramatischen Viertelfinale gegen den FC Bayern sah man das am Samstagabend in der Allianz Arena überdeutlich.

Tatsächlich haben die Mailänder auf der Zielgeraden alles verspielt und gleich vier mögliche Titel aus der Hand gegeben, vor einer Woche erst die Titelverteidigung in der Serie A in praktisch letzter Sekunde gegen Napoli.

Vielmehr hatte Inter gegen den Pariser Tempo-Fußball von Anpfiff an keine Chance und lief die gesamte Spielzeit über Ball und Gegner vergeblich hinterher – wie am Ende der Saison, so ging den "alten Herren" auch im Finale am Ende die Luft aus.

Am fittesten wirkte noch Inzaghi, der 90 Minuten lang an der Seitenlinie tobte – aber damit auch nur seine Überforderung und Ratlosigkeit kaschierte.

CL-Finale: Rückkehrer Sommer erlebt rabenschwarzen Abend

Doch bei der Rückkehr konnte der Schweizer nicht beweisen, dass er im Vorjahr zu Unrecht aus München vertrieben wurde.

Im Gegenteil: Der 36-Jährige erlebte wie seine Teamkollegen einen rabenschwarzen Abend und musste beinahe tatenlos dem Desaster zusehen.

"Am Schluss fehlen uns die Titel, da müssen wir ehrlich sein. Wir haben viel investiert und das tut weh, dass wir uns weder in der Meisterschaft noch in der Champions League belohnen konnten", gab der frustrierte Sommer nach der Partie am ran-Mikro zu: "In vielen Punkten waren wir einfach zu schlecht für ein Finale."