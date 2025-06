Wenige Tage vor seinem 20. Geburtstag wurde Desire Doue für Paris Saint-Germain zum entscheidenden Mann im Champions-League-Finale. Viel fehlte aber nicht, und der Franzose wäre beim FC Bayern gelandet.

Von Chris Lugert

Zwei Tore, eine Vorlage, jede Menge geniale Aktionen: Desire Doue war der überragende Spieler im Champions-League-Finale zwischen Paris Saint-Germain und Inter Mailand (5:0).

Für den PSG-Youngster war der Auftritt in der Allianz Arena von München auch ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk, am Dienstag wird Doue 20 Jahre alt. Doch es fehlte nicht viel, und die Geschichte seiner Saison wäre ganz anders verlaufen.

Denn das Stadion, auf dessen Rasen er am Samstagabend den Henkelpott in den Himmel reckte, wäre beinahe sein permanentes Zuhause geworden. Der FC Bayern zeigte im vergangenen Sommer großes Interesse an Doue.

Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund wollten den Offensivspieler unbedingt holen und boten seinem damaligen Verein Stade Rennes laut "Bild" 50 Millionen Euro. Zwischenzeitlich schien ein Wechsel ganz nahe.

Doch PSG wollte Doue ebenfalls haben und hatte am Ende die besseren Argumente. Laut Bericht überboten die Pariser das Münchner Angebot. Zudem konnte der junge Franzose so in seinem Heimatland bleiben und Teil des ambitionierten, frischen Projekts von Trainer Luis Enrique werden.