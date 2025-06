In Frankreich wurde dagegen wenig überraschend gefeiert. "Paris ist magisch. Die Spieler von Luis Enrique, die vor dem Spiel gegen Manchester City Ende Januar für tot gehalten wurden, haben nacheinander Brest, Liverpool, Aston Villa und Arsenal aus dem Weg geräumt, um nach München zu kommen, wo sie den Nerazzurri eine Lektion in Sachen Fußball erteilten", schrieb "Le Figaro".

Die historische, weil höchste Finalpleite in der Geschichte des Wettbewerbs, sorgte in Italien für Fassungslosigkeit.

Welt: "Paris St. Germain demütigt Inter und triumphiert in der Champions League. Paris St. Germain gewinnt erstmals in seiner Vereinsgeschichte die Champions League. Die Franzosen dominieren das Finale gegen Inter Mailand nach Belieben und demütigen die Italiener. Zum Endspiel-Helden wird ein Teenager."

Bild: "Paris wie im Rausch ++ Inter weint: WAS FÜR EIN FINALE! Der Henkelpott ist ein Franzose! Paris Saint-Germain gewinnt das Champions-League-Finale in München, fegt Inter Mailand mit 5:0 vom Platz. Der höchste Final-Sieg aller Zeiten! Und für den Hauptstadt-Klub der erste Königsklassen-Triumph der Vereinsgeschichte. Zu viel Tempo, zu viel Technik, zu viel Klasse – dieses PSG-Team war einfach zu gut!"

Sport1: "Dominanz pur! PSG siegt historisch. Paris Saint-Germain gewinnt erstmals die Champions League. Das Finale gegen Inter Mailand dominiert PSG von Beginn an - ein früherer Bayern-Flirt glänzt in München."

The Guardian: "Bis auf den letzten Mann - manche von ihnen sind noch Kinder - waren sie außergewöhnlich. Sie werden alle in die Geschichte eingehen. Sie haben es verdient, alle zusammen. Wer braucht schon Galaktische?!"

The Sun: "Dank der mitreißenden Begeisterung der Jugend und dem enormen Ölreichtum Katars wird Paris Saint-Germain endlich zum Champion von Europa gekrönt."

Daily Mail: "Die Italiener werden in München abgeschlachtet. Dominante französische Giganten gewinnen erstmals die Champions League – höchster Finalsieg der Geschichte."

NIEDERLANDE

De Telegraaf: "Nach vierzehn Jahren der Geldmacherei haben die katarischen Eigentümer endlich den begehrten Preis eingebracht, dem Emir Tamim bin Hamad Al Thani und PSG-Präsident Nasser bin Al-Khelaïfi all die Jahre hinterhergejagt waren."

ÖSTERREICH

Krone: "Paris Saint-Germain hat sich mit einer Machtdemonstration den Traum vom Champions-League-Triumph erfüllt und damit den Gipfel im europäischen Fußball erklommen."

USA

ESPN: "Paris Saint-Germain hat am Samstag mit einem furiosen 5:0-Sieg gegen Inter Mailand seinen ersten Champions-League-Titel überhaupt gewonnen – und den Gegner dabei regelrecht gedemütigt. PSG krönte damit das Triple aus Meisterschaft, Pokalsieg und Champions-League-Triumph – an einem Abend, an dem sich der 19-jährige Désiré Doué mit einem Doppelpack eindrucksvoll auf der Weltbühne präsentierte. Wer braucht Lionel Messi, Neymar oder Kylian Mbappé, wenn man Doué hat? PSG kennt die Antwort: Der lang ersehnte Titel in der Königsklasse gelang nicht mit teuren Superstars, sondern mit einem Team voller junger Talente – und endlich mit Erfolg."