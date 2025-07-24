Die 3. Qualifikationsrunde der Champions League 2025/2026 steht an. Alle Infos zu den Spielen sowie zu Teilnehmern, Livetickern und Ergebnissen. In drei Qualifikationsrunden spielen verschiedene europäische Top-Teams die verbleibenden Plätze für die Champions League aus. HEUTE ab 19:00 Uhr LIVE auf JOYN: Fenerbahce vs. Feyenoord Rotterdam in der Champions-League-Qualifikation 29 von 36 Teams stehen für die Champions League bereits fest. Sieben Plätze sind noch offen. Derzeit befinden wir uns in der 3. Runde.

Aus der Bundesliga ist kein Team in den Qualifikationsrunden vertreten. Mit RB Salzburg gibt es zudem einen Vertreter aus Österreich in den Quali-Runden. ran gibt euch einen Überblick über die Spiele.

Champions League: Wer ist bereits qualifiziert? Deutschland (4): FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen, Eintracht Frankfurt England (6): Manchester City, FC Liverpool, FC Chelsea, FC Arsenal, Tottenham Hotspur, Newcastle United Spanien (5): Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid, FC Villarreal, Athletic Bilbao Italien (4): Inter Mailand, Atalanta Bergamo, Juventus Turin, SSC Neapel Frankreich (3): Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, AS Monaco Niederlande (2): Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven Portugal (1): Sporting Lissabon Griechenland (1): Olympiakos Piräus Tschechien (1): Slavia Prag Türkei (1): Galatasaray Istanbul Belgien (1): Union Saint-Gilloise Da sich PSG und Inter vor dem Finale bereits über die Liga qualifizierten, rückte Olympiakos Piräus als Klub mit dem besten Koeffizienten aller Meister automatisch auf. Die übrigen sieben Plätze werden über die Qualifikationsrunden geregelt.

