Borussia Dortmund hat in der Champions League einen 4:0 (1:0)-Sieg gegen Villarreal eingefahren. ran zeigt die Stimmen zum Spiel.

Nach stotterndem Beginn wurde doch wieder alles gut.

Borussia Dortmund hat in der Champions League erneut vier Treffer erzielen können und bleibt durch den 4:0 (1:0)-Heimsieg gegen den FC Villarreal im Rennen um die K.-o.-Phase voll in der Spur. Matchwinner war Serhou Guirassy mit einem Doppelpack.

ran zeigt die Stimmen zum Spiel zwischen dem BVB und Villarreal (Quelle: Amazon Prime).

Nico Schlotterbeck: "Die Rote Karte für Villarreal hat uns schon gutgetan. Wir sind dieses Mal auch besser aus der Halbzeit gekommen als gegen Stuttgart, das war wichtig. Alles in allem haben wir sehr wenig zugelassen in der Defensive und in der zweiten Halbzeit war es sehr gut und so, wie wir uns das vorstellen. Wir haben heute nach der Halbzeit zum Aktivieren, ein, zwei Sprints eingebaut. Ich halte davon nichts. Wir haben das auch schon mit unserem früheren Athletiktrainer so gemacht. Davon kann jeder halten, was er will. Heute hat es geholfen, ich denke, jetzt behalten wir das auch bei." (lacht)