Dortmund vs. Villarreal: Stimmen zum Spiel - Nico Schlotterbeck witzelt über neue Maßnahme: "Ich halte nichts davon"
- Veröffentlicht: 25.11.2025
- 23:43 Uhr
Borussia Dortmund hat in der Champions League einen 4:0 (1:0)-Sieg gegen Villarreal eingefahren. ran zeigt die Stimmen zum Spiel.
Nach stotterndem Beginn wurde doch wieder alles gut.
Borussia Dortmund hat in der Champions League erneut vier Treffer erzielen können und bleibt durch den 4:0 (1:0)-Heimsieg gegen den FC Villarreal im Rennen um die K.-o.-Phase voll in der Spur. Matchwinner war Serhou Guirassy mit einem Doppelpack.
Nico Schlotterbeck: "Die Rote Karte für Villarreal hat uns schon gutgetan. Wir sind dieses Mal auch besser aus der Halbzeit gekommen als gegen Stuttgart, das war wichtig. Alles in allem haben wir sehr wenig zugelassen in der Defensive und in der zweiten Halbzeit war es sehr gut und so, wie wir uns das vorstellen. Wir haben heute nach der Halbzeit zum Aktivieren, ein, zwei Sprints eingebaut. Ich halte davon nichts. Wir haben das auch schon mit unserem früheren Athletiktrainer so gemacht. Davon kann jeder halten, was er will. Heute hat es geholfen, ich denke, jetzt behalten wir das auch bei." (lacht)
Serhou Guirassy: "Es war ein wichtiger Sieg gegen eine gute Mannschaft wie Villarreal. Wir sind sehr glücklich. Es macht immer Spaß, Tore zu erzielen und wir haben heute auch als Team gut gespielt. Es war ein bisschen schwierig, als die gegnerische Mannschaft einen Spieler weniger auf dem Feld hatte. Aber das Wichtigste ist der Sieg."
Karim Adeyemi: "Wir haben eine sehr gute Leistung gegen einen guten Gegner gezeigt. Wir haben gezeigt, dass wir dominant spielen wollen und am Ende vier Tore gemacht. Ich wollte eigentlich den Elfmeter zum Schluss selbst schießen, aber habe mir dann gedacht, dass ich Fabio Silva den Ball gebe, damit sein Selbstvertrauen mit einem Tor noch steigt. Leider ging der Ball nicht rein, aber das nächste Mal dann vielleicht."