FC Arsenal vs. FC Bayern München heute live: Champions League im Ticker, TV und Stream

Am 5. Spieltag der Champions League muss Bayern München auswärts beim FC Arsenal ran. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Mehr Topspiel geht nicht! Mit dem FC Arsenal und dem FC Bayern München treffen am 5. Spieltag der Ligaphase in der Champions League zwei Teams aufeinander, die bislang makellos durch den Wettbewerb marschierten.

Sowohl die "Gunners" als auch der deutsche Rekordmeister haben alle vier bisherigen Begegnungen gewonnen. Die Londoner haben es dabei sogar geschafft, immer ohne Gegentor zu bleiben, siegten unter anderem mit 4:0 zuhause gegen Atletico Madrid und zuletzt mit 3:0 bei Slavia Prag.

Doch auch die Münchner müssen sich ganz und gar nicht vor Arsenal verstecken. Immerhin hat das Team von Coach Vincent Kompany zuletzt auswärts bei Titelverteidiger Paris St. Germain trotz langer Unterzahl mit 2:1 gewonnen.

Davor gab es schon Kantersiege gegen Pafos FC (5:1) und den FC Brügge (4:0) sowie einen 3:1-Auftakterfolg gegen den FC Chelsea.