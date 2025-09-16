Anzeige
Königsklasse startet

Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray live: Champions League im TV, Livestream und Ticker

  • Aktualisiert: 17.09.2025
  • 08:29 Uhr

Am 1. Spieltag der Champions League kommt es zum Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Galatasaray. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Der 1. Spieltag der Champions League liefert gleich mehrere Highlights. Eines der größten dürfte wohl die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Galatasaray sein.

Die Partie in Frankfurt verspricht ein absoluter Stimmungskracher zu werden und scheint nach dem durchaus interessanten Transfersommer der Türken, die unter anderem Ex-Bayern-Star Leroy Sané, Ilkay Gündogan und Victor Osimhen verpflichteten, auch sportlich ein Top-Duell zu werden.

Dabei kann SGE-Trainer Dino Toppmöller womöglich wieder auf Hugo Larsson zurückgreifen. Der Schwede fiel beim Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen (1:3) kurzfristig aus und wurde schmerzlich vermisst.

Galatasaray hingegen kommt mit dem Rückenwind aus fünf Siegen in fünf Spielen (15:1 Tore) nach Frankfurt und dürfte erpicht darauf sein, diese Serie auch in der Champions League aufrechtzuerhalten.

ran liefert alle Informationen zum CL-Auftakt von Eintracht Frankfurt.

Das Wichtigste in Kürze

Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Topspiel statt?

Frankfurt - Galatasaray live: Läuft das Topspiel der Champions League im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Galatasaray wird nicht im Free-TV übertragen.

Eintracht Frankfurt gegen Galatasaray live: Wer zeigt das Champions-League-Spiel im Pay-TV?

Das Spiel wird von DAZN im Pay-TV übertragen. Die linearen DAZN-Sender könnt ihr bei einem bereits bestehenden Pay-TV-Vertrag hinzubuchen.

Champions League live: Wo kann ich Frankfurt gegen Gala im Livestream sehen?

Ebenfalls auf DAZN. Um Zugang zum Livestream zu erhalten, müsst ihr zuvor ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Galatasaray zu Gast in Frankfurt live: Wo gibt's einen Liveticker zur Champions League?

Entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Champions League im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray

  • Spiel: Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray
  • Wettbewerb: Champions League; 1. Spieltag
  • Datum und Uhrzeit: 18. September; 21:00 Uhr
  • Trainer: Dino Toppmöller (Eintracht Frankfurt), Okan Buruk (Galatasaray)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: DAZN
  • Livestream: DAZN
  • Liveticker: ran.de, ran-App
