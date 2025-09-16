Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray live: Champions League im TV, Livestream und Ticker

Am 1. Spieltag der Champions League kommt es zum Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Galatasaray. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Der 1. Spieltag der Champions League liefert gleich mehrere Highlights. Eines der größten dürfte wohl die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Galatasaray sein.

Die Partie in Frankfurt verspricht ein absoluter Stimmungskracher zu werden und scheint nach dem durchaus interessanten Transfersommer der Türken, die unter anderem Ex-Bayern-Star Leroy Sané, Ilkay Gündogan und Victor Osimhen verpflichteten, auch sportlich ein Top-Duell zu werden.

Dabei kann SGE-Trainer Dino Toppmöller womöglich wieder auf Hugo Larsson zurückgreifen. Der Schwede fiel beim Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen (1:3) kurzfristig aus und wurde schmerzlich vermisst.

Galatasaray hingegen kommt mit dem Rückenwind aus fünf Siegen in fünf Spielen (15:1 Tore) nach Frankfurt und dürfte erpicht darauf sein, diese Serie auch in der Champions League aufrechtzuerhalten.

ran liefert alle Informationen zum CL-Auftakt von Eintracht Frankfurt.