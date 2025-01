FC Barcelona: Hansi Flick nach 5:4-Sieg bei Benfica nass und glücklich: "Das ist Fußball"

Hansi Flick stand ungläubig im strömenden Regen, dann erst packte er sich an den Kopf und jubelte ausgelassen.

Nach dem spektakulären 5:4 (1:3) bei Benfica Lissabon konnte der Trainer des FC Barcelona das Erlebte kaum fassen.

"Ich glaube nicht, dass ich je so ein Comeback erlebt habe. Unglaublich", sagte der ehemalige Bundestrainer nach dem furiosen Finale in Portugal.

Nach einem 2:4-Rückstand drehten Robert Lewandowski (78., Foulelfmeter), Eric (86.) und Raphinha (90.+6) in der Schlussphase doch noch die Partie - und sicherten so die vorzeitige Qualifikation für das Achtelfinale der Champions League. "Das ist Fußball und deshalb lieben wir ihn", sagte Flick nach dem Sieg.

Erstmals in der Geschichte der Königsklasse endete eine Begegnung 4:5. Für Flick war es nach nur einem Sieg aus acht Liga-Spielen und dem Abrutschen auf Rang drei eine Erlösung. "In der Halbzeit haben wir uns gesagt, dass wir etwas ändern wollen, eine bessere Positionierung brauchen und zurückschlagen wollen. Die Mentalität des Teams ist so gut. Ich war mit einem Punkt sehr zufrieden, aber mit drei Punkten ist es natürlich noch besser. Wir haben es verdient", sagte er.