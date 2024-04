Die zehn verbliebenen Katalanen konnten die PSG -Offensive um Superstar Kylian Mbappe anschließend nicht mehr in Schach halten.

Eigentlich standen die Zeiger für den FC Barcelona schon klar auf Champions-League-Halbfinale. Nach dem 3:2-Auswärtssieg bei PSG sorgte Raphinha mit seinem Treffer in der zwölften Minute für einen Auftakt nach Maß.

Der FC Barcelona scheitert in der Königsklasse nach dem Auswärtssieg bei PSG. Ausschlaggebend war vor allem ein früher Platzverweis, der auch Nationalspieler Ilkay Gündogan auf die Palme brachte. Der kritisierte Ronald Araujo hat nun reagiert.

Schwarzer Tag für Araujo: Kritik von Gündogan

Für Unglücksrabe Roland Araujo dürfte dieser Abend der vielleicht bitterste in seiner Karriere gewesen sein. Nicht besser dürfte es die Tatsache machen, dass er sich durch seinen Platzverweis auch den Zorn von Mitspieler Ilkay Gündogan zugezogen hat.

"In solchen Situationen musst du sicher sein, dass du an den Ball kommst. Wenn nicht, musst du ihm die Chance gegen den Torwart gewähren. So viele Minuten mit zehn Mann, das bringt dich um“, kritisierte der deutsche Nationalspieler seinen Barca-Kollegen deutlich.

Gündogan ist auch der Meinung, dass der gefoulte Bradley Barcola womöglich gar keine klare Gelegenheit vorgefunden hätte. "Er hat sich den Ball weit vorgelegt. Ich weiß nicht mal, ob er ihn überhaupt erreicht hätte“, gab er zu bedenken.

Araujo war von den kritischen Tönen des Teamkollegen erwartungsgemäß wenig begeistert. "Ich ziehe es vor, meine Gedanken zu Gündogans Äußerungen für mich zu behalten. Ich habe einen Kodex und Werte, die respektiert werden müssen", sagte er in die Richtung des DFB-Kapitäns.