FC Bayern bei Lazio Rom: Wo der Faschismus immer noch offen ausgelebt wird

Platz 1: Manchester City

Titelverteidiger ManCity hielt sich in der Gruppenphase mit 18 Punkten schadlos. Durch diese Performance muss man die Engländer zu den Top-Kandidaten auf den Titel zählen. In der Premier League stehen sie auf Rang 2, haben ein Spiel weniger bestritten als Tabellenführer Liverpool und die vergangenen sechs Spiele gewonnen. Auch Haaland ist wieder fit- beste Voraussetzungen also.

