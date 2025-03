Jamal Musiala (FC Bayern München): "Es war ein gutes Spiel. Jeder von uns ist glücklich, aber wir sind noch nicht fertig. Wir müssen den gleichen Hunger und die gleiche Intensität im Rückspiel nochmal bringen. Für uns waren Frische und Intensität die größte Priorität. Beim Tor hatte ich viel Glück, aber in der letzten Zeit hat bei mir vor dem Tor auch etwas das Glück gefehlt, deshalb bin ich jetzt froh. Das Rückspiel wird nicht einfach, wir müssen so weitermachen und dürfen nicht schlecht anfangen."

Harry Kane (FC Bayern München): "Es war ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Wir wissen, dass wir zuletzt Probleme gegen sie hatten, sie sind ein richtig gutes Team. Aber von der ersten Sekunde an hatte jeder diesen Fokus, wir wussten, dass es in der Allianz Arena ein anderes Spiel wird. Die Hälfte des Jobs ist erledigt, aber jetzt bereiten wir uns auf nächste Woche vor. Wir wussten, welchen Hype es um dieses Spiel gibt, aber wir sind ruhig geblieben, ich bin ruhig geblieben und es ist natürlich schön, getroffen zu haben."

Vincent Kompany (Trainer FC Bayern München): "Es ist nur die erste Halbzeit. Wir müssen noch in das zweite Spiel rein, es gibt jetzt gar keine Gedanken an dieses Spiel heute. Es geht nicht um mich, es sind unsere Siege. Und dieses Spiel war das wichtigste bislang in dieser Saison. Aber am Dienstag kommt wieder ein wichtiges Spiel und ich hoffe, danach noch einige. Was wir jetzt gemacht haben, müssen wir Dienstag wieder machen. Jetzt ist keine Zeit für Selbstlob. Natürlich dürfen die Jungs zufrieden sein, aber der Fokus richtet sich jetzt auf Bochum und dann auf das Rückspiel. Manuel hat sich beim Jubeln verletzt, das ist schade für uns. Aber wir haben immer über den Kader gesprochen, deshalb sind wir so weit gekommen. Wenn es Urbig ist, ist es Urbig. Es gibt keine Statements, sondern nur den Fokus auf das nächste Spiel."

Jonathan Tah (Bayer Leverkusen): "Sie waren im Spiel einfach intensiver in den Zweikämpfen, wacher, galliger. Die Tore, die wir kriegen, sind natürlich unglücklich, auch die Rote Karte. Unser Spiel war vielleicht nicht so schlecht, dass wir 0:3 verlieren müssen, aber diese Details entscheiden am Ende in der Champions League. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten: Entweder sind wir traurig, dass wir das Spiel verloren haben. Oder wir entscheiden uns dafür, im zweiten Spiel alles zu geben und nicht aufzugeben. Das werden wir tun und schauen, ob wir das Wunder schaffen."