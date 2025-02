Doch in der vierten Minute der Nachspielzeit glichen die Bayern durch Alphonso Davies aus und zitterten sich in die nächste Runde.

Lange sah es nach einer Verlängerung aus zwischen dem FC Bayern und Celtic Glasgow im Playoff-Rückspiel der Champions League. Der Ex-Münchner Nicolas Kühn brachte Celtic in der 63. Minute in Führung und die Schotten verteidigten anschließend leidenschaftlich.

Alphonso Davis (FC Bayern München): "Das ist die Champions League. Wir wussten, dass wir gegen eine gute Mannschaft spielen würden. Wir wussten auch, dass sie hier intensiv auftreten würden und wir dem intensiv entgegentreten müssen. So ist der Fußball nun mal und wir sind jetzt einfach froh, dass wir weiter sind. Wir haben insgesamt gut gespielt und bis auf das Gegentor alles gut verteidigt. Es ist allerdings auch nicht einfach bei so vielen Spielen. Ich wusste, dass ich am Ende mit in die Box muss und bin froh, dass ich ein weiteres Mal in der Champions League treffen konnte."

Leon Goretzka (FC Bayern München): "Ich glaube, es war nach dem Hinspiel keine Überraschung, wie es gelaufen ist. Es hätte ohne das Gegentor etwas leichter sein können. Es ging in den letzten sechs Tagen mit drei Spielen allerdings mehr um Ergebnisse. Ich glaube, wir haben lange Zeit in der Saison super Fußball gespielt und jetzt ging es einfach mal um Ergebnisse. Am Ende wird man sehen, ob es für Titel reichen wird. In Phasen wie jetzt ist es aber einfach wichtig, die Ergebnisse zu liefern. Den Kopfball muss ich machen, aber es geht da dann ein großes Kompliment an Phonzy, der nicht abschaltet und hinterhergeht. Ohne ihn stehe ich nicht ganz so gut da. Ich muss ihm vermutlich dankbar sein."