FC Bayern München: Harry Kane verletzt! Diagnose ist da

Bittere Nachricht für den FC Bayern: Harry Kane musste gegen Celtic Glasgow zur Halbzeit ausgewechselt werden. Der Verein gibt nun die Diagnose bekannt.

Bereits vor dem Playoff-Rückspiel in der Champions League gegen Celtic Glasgow war sein Einsatz fraglich - in der Halbzeit war für Harry Kane dann bereits Feierabend. Kingsley Coman kam für den 31-Jährigen in die Partie.

Nach der Partie bestätigte der Stürmerstar, dass er aufgrund seiner Wadenverletzung ausgewechselt wurde, die er sich beim 0:0 gegen Bayer Leverkusen am Samstag zugezogen hatte.

Auf die Frage, ob er am Sonntag für das Spiel gegen Frankfurt wieder fit sei, antwortete Kane: "Ich bin mir nicht sicher. Ich lasse heute noch einen Scan machen und dann hoffen wir das Beste."

Jetzt gab der FC Bayern München ein Update.